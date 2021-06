Vittoria Puccini decide di raccontare perchè è finita con Alessandro Preziosi “Io non riuscivo a …”

Spread the love











Vittoria Puccini è una delle attrici più importanti del nostro paese e della cinematografia italiana. Recentemente l’abbiamo vista protagonista di una serie televisiva, andata in onda a partire dallo scorso 5 aprile 2021, La fuggitiva. In questa serie ha interpretato il ruolo di Arianna. Ad ogni modo, lei è una delle più importanti attrici della cinematografia e per diversi anni è stata legata ad un collega e attore di un certo calibro. Stiamo parlando di Alessandro Preziosi. La loro storia, durata dal 2004 al 2010, è stata piuttosto importante ed ha fatto emozionare molti telespettatori. La loro è stata infatti una storia piuttosto passionale e insieme sembra che abbiano anche dovuto affrontare dei momenti molto difficili.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, una grande storia d’amore

I due sono stati insieme per circa 7 anni e dal loro amore è nata una bambina di nome Elena. Purtroppo al momento della separazione anche la bambina ha sofferto tanto, anche se in realtà Alessandro è stato sempre presente e non ha mai interrotto il legame con la sua bambina ed anche con la stessa Vittoria. Nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa, sembra che l’attrice abbia infatti voluto sottolineare questo aspetto. “Alessandro è un padre d’oro, stravede non sono mai preoccupata quando è lui a tenerla. L’importante è che il canale dell’amore non s’interrompa”.

La fine della loro storia d’amore e la delusione per la piccola Emma

Dopo la fine della loro storia d’amore, i due sono stati per un po’ di tempo da soli e poi si sono rifatti una vita. Adesso lui è felice insieme ad un’altra donna ed anche lei ha trovato un nuovo compagno del quale sembra essere molto innamorata. Ad ogni modo, sembrerebbe che nessuno dei due abbia dimenticato la loro storia d’amore vissuta intensamente e poi finita. Soltanto recentemente la nota Vittoria nel corso di una intervista ha voluto raccontare e svelare i motivi che hanno portato i due a lasciarsi.

Ma perché i due si sono lasciati? Le parole dell’attrice

“Alessandro è stato un grande amore, altroché se lo è stato”, questo quanto dichiarato dall’attrice. “Il nostro grande amore è finito per una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa“. Queste ancora le parole aggiunte da Vittoria, facendo quindi ben intendere che purtroppo dopo tanti anni di amore e passione, poi qualcosa si è interrotto, cosa che ha confermato lo stesso Alessandro in questi anni. “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal noto attore un pò di tempo fa.

