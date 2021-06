the-boys-3,-iniziate-le-riprese-dei-nuovi-episodi

The Boys 3, rinnovata da Prime Video

Alla vigilia del debutto dell’attesissima seconda stagione, previsto a partire da venerdì 4 settembre prossimo, gli Amazon Studios hanno annunciato durante il [email protected] il rinnovo per la terza stagione della serie di successo The Boys, co-prodotta con Sony Pictures Television.

La scorsa primavera, alcune indiscrezioni raccolte da The Cinema Spot avevano già confermato che la terza stagione fosse cosa certa.

Alla squadra di autori che scriveranno le sceneggiature della stagione 3 si unisce Paul Grellong, creativo noto per il suo lavoro a serie CBS come Hawaii Five-0 e Scorpion.

The Boys 3 in uscita nel 2021, pandemia permettendo

Fervono i preparativi per la terza stagione della serie, le cui riprese hanno preso il via lo scorso 16 febbraio.

Gli sceneggiatori sono già all’opera sulle storie dei prossimi episodi: “Io e gli autori stiamo lavorando sodo nella writer’s room virtuale” aveva spiegato Eric Kripke nel commentare la notizia del rinnovo di The Boys 3 in una nota diffusa alla stampa. “Ci rammarica dire che il mondo ci ha dato anche troppo materiale da cui attingere” ha aggiunto il creatore della serie.

Meno facile è avere un quadro del via alle riprese, come aveva spiegato Kripke: “Speriamo di iniziare a girare [la terza stagione] all’inizio del 2021, ma tutto dipende da un virus microscopico”. Se le riprese saranno rese possibili, gli episodi della terza stagione di The Boys potrebbero approdare su Prime Video verso la fine del prossimo anno.

Ufficiale il via alle riprese nei primi mesi del prossimo anno a Toronto, in Canada. Lo aveva confermato lo showrunner Kripke su Twitter condividendo un’immagine della sceneggiatura del primo episodio, che è intitolato “Payback” ovvero “Rivalsa”.

The Boys 3 trama, anticipazioni

Come finisce la seconda stagione di The Boys? Ecco dove siamo rimasti e la spiegazione completa. Lo scorso luglio, lo showrunner Eric Kripke aveva rivelato l’intenzione di portare sul piccolo schermo la storyline di Herogasm, la mini-serie di sei numeri che fu pubblicata nel 2009 dalla casa editrice americana Dynamite.

In un Ask Me Anything tenuto su Reddit, Kripke aveva raccontato agli utenti:

Abbiamo appena trovato il modo di fare Herogasm! Arriverà nella stagione 3 forse (se ci rinnoveranno per la stagione 3). Volevo davvero farlo, ma dovevamo trovare la nostra chiave cosicché non fosse soltanto un’ora di porno hardcore. Penso che ci siamo arrivati, sono molto entusiasta di questa cosa.

The Boys 3 cast, attori e personaggi

Nel cast della terza stagione è atteso il ritorno di Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Laz Alonso (Mother’s Milk), Tomer Capon (Frenchie) e Karen Fukuhara (Kimiko).

Al loro fianco ritroveremo i Super interpretati da Erin Moriarty (Starlight), Antony Starr (Homelander), Dominique McElligott (Queen Maeve), Jessie T. Usher (A-Train), Chace Crawford (The Deep) e Nathan Mitchell (Black Noir).

Rivedremo molto probabilmente le aggiunte al cast della seconda stagione che includono gli attori Claudia Doumit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley), Cameron Crovetti (Ryan), Laila Robbins (Il Colonnello) e Giancarlo Esposito, il quale torna a indossare i panni di Stan Edgar, capo supremo della Vought.

Si uniscono al cast Sean Patrick Flannery (The Boondock Saints) nel ruolo di Gunpowder, Nick Wechsler (Revenge) nella parte di Blue Hawk, e Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime: The Menendez Murders) nel ruolo di Supersonic.

Sembra improbabile che rivedremo, se non in sequenze flashback o di immaginazione, Aya Cash (Stormfront), Shantel VanSanten (Becca) e Shawn Ashmore (Lamplighter).

Reunion di Supernatural in vista, Jensen Ackles in The Boys 3

Jensen Ackles irriconoscibile con il look di Soldier Boy, qui sul set della terza stagione. Credits: @jensenackles/Instagram.

The Boys 3 stagione prende forma nella mente di Eric Kripke, creatore dell’adattamento per Prime Video nonché ideatore di Supernatural, di cui lasciò il timone dopo la quinta stagione.

Fu nel 2005, sul set della serie allora in onda su The WB, che Kripke conobbe Jensen Ackles (Dean), Jared Padalecki (Sam) e Jeffrey Dean Morgan, padre dei due protagonisti.

Per il suo primo ruolo dopo la fine di Supernatural, che conclude la sua quindicesima (!) e ultima stagione a partire dall’8 ottobre fino al 9 novembre sull’emittente The CW negli Stati Uniti, l’interprete di Dean Wincheter ha deciso di tornare a collaborare con Kripke.

Risale a lunedì 17 agosto la notizia che Jensen Ackles si unirà al cast di The Boys per la terza stagione. La notizia è stata diffusa dallo stesso attore con un video pubblicato sul proprio account Instagram.

Nella terza stagione di The Boys, Jensen Ackles interpreterà Soldier Boy – il Supereroe originale. Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, Soldier Boy è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni. “Non vedo l’ora di tornare sul set con lui e portare un po’ di Supernatural in The Boys” ha dichiarato Eric Kripke in una nota diffusa alla stampa.

Anche Jeffrey Dean Morgan in The Boys 3?

Quello di Jensen Ackles potrebbe non essere l’unico approdo di un attore di Supernatural nel cast della terza stagione di The Boys.

Attualmente impegnato sul set di The Walking Dead dove interpreta Negan, Jeffrey Dean Morgan ha trovato il tempo di recuperare la serie The Boys, creatura di Kripke che ha esordito lo scorso 26 luglio aggiudicandosi il titolo di rivelazione dell’anno per di Prime Video.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio, Morgan ha tessuto le lodi della serie su Twitter, dichiarando “Adoro The Boys e non vedo l’ora della stagione 2!”, menzionando i profili di Antony Starr e Karl Urban, rispettivamente interpreti di Homelander e Butcher. “Sono disposto a unirmi alla [loro] gang in qualsiasi momento – Erik Kripke lo sa!”.

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Kripke, che ha rilanciato la proposta di Morgan con un’offerta ben più allettante. “Grazie per diffondere il verbo di The Boys. Ti faccio una proposta: Stagione 3. La scriverò, e se sarai disponibile, vieni a girarla. Grazie per il sostegno, fratello”.

Sembra che Eric Kripke abbia già in mente un personaggio da cucire addosso a Jeffrey Dean Morgan in vista di una sua possibile partecipazione alla stagione 3. Se l’ex Denny Duquette di Grey’s Anatomy troverà lo spazio nella sua agenda, la produzione di The Boys 3 è pronto ad accoglierlo sul set.

The Boys 3 trailer, esiste già?

The Boys 3 trailer al momento non è ancora stato diffuso da Amazon Prime Video. La ragione è molto semplice: le riprese non sono ancora iniziate! Lo scorso anno il primo sguardo a The Boys 2 ha esordito a dicembre, ma la produzione degli episodi era iniziata con lauto anticipo.

Per avere un assaggio della terza stagione di The Boys dovremo presumibilmente attendere la prossima estate, sempre che gli episodi arrivino entro la fine dell’anno come ci aspettiamo.

The Boys 3 episodi, quanti sono

Gli episodi della terza stagione saranno molto probabilmente otto come quelli delle stagioni precedenti.

Basato sul fumetto best-seller creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural), anche autore ed produttore esecutivo della serie assieme a Seth Rogen (Preacher), Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) di Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break) e Pavun Shetty (New Girl) di Original Film, come anche Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin e Jason Netter. Ennis e Robertson sono anche co-produttori esecutivi con Michael Saltzman.

The Boys 3 streaming, dove vederla

The Boys 3 in streaming sarà disponibile su Amazon Prime Video in esclusiva. Il servizio di video on demand del colosso dell’e-commerce distribuisce la serie Prime Original negli oltre 200 territori dove è attivo.