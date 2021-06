studio:-in-inghilterra-due-milioni-di-persone-con-sintomi-persistenti-dopo-il-covid

LONDRA – Almeno due milioni di persone in Inghilterra avrebbero sofferto o soffrirebbero di “Long Covid”, ossia di sintomi persistenti o sinora irreversibili legati alla malattia del Coronavirus, e l’incidenza sembra essere maggiore nelle donne e negli anziani. È la proiezione di un vasto e preoccupante studio del programma REACT-2 (REal-time Assessment of Community Transmission) legato all’Imperial College di Londra e pubblicato oggi.

Il programma REACT ha condotto la sua ricerca su 508.707 adulti inglesi tra settembre 2020 e febbraio 2021. Almeno un quinto di loro aveva già avuto sintomi Covid precedentemente rispetto a quando hanno contratto la malattia, e un terzo di quest’ultimo gruppo ha riportato come almeno uno di questi sintomi sia durato in maniera persistente e per almeno 12 settimane. Mentre in un decimo di coloro che avevano avuto precedentemente sintomi del Coronavirus, questi sintomi sono stati gravi, oltre che persistenti per un periodo di tempo di almeno 12 settimane, come stanchezza estrema, debolezza muscolare, palpitazioni irregolari, difficoltà di concentrazione, perdita di olfatto/gusto, eccetera.

Dunque, traducendo questo studio su proiezione nazionale in Inghilterra (non nella totalità del Regno Unito), il 5,8% della popolazione adulta avrebbe sofferto o soffrirebbe ancora di sintomi di Long Covid, ossia di lunga durata del Coronavirus, ovvero circa ben due milioni di persone. Mentre per il 2% della popolazione, ovvero circa 650mila cittadini, questi sarebbero di grave natura. Numeri piuttosto preoccupanti soprattutto se si pensa alla recente diffusione della variante Delta del Coronavirus soprattutto tra i giovani e coloro non completamente, o affatto, vaccinati.

Secondo lo studio REACT, poi, i sintomi di long Covid aumenterebbero del 3,5% per ogni dieci anni in più di età del paziente. Inoltre, gli studiosi hanno notato come i sintomi si manifestino in maniera più frequente nelle donne rispetto agli uomini (incidenza superiore dell’1,5% per il campione femminile), ma anche in coloro soprappeso o obesi, fumatori, chi vive in aree abitative depresse o chi è stato ricoverato in ospedale per Coronavirus. Mentre, curiosamente, il Long Covid pare meno frequente nelle persone di etnia asiatica in Inghilterra.

Il Guardian oggi parla di un caso limite, ma purtroppo non isolato, di Long Covid. Un 72enne di Bristol, Dave Smith, dopo aver contratto per la prima volta il Coronavirus, è risultato altre 41 volte positivo ed è stato ricoverato sette volte.