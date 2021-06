Sharing online dei mezzi da cantiere: partnership attivata tra rentmas e Aerotecnica

Spread the love











Lo sharing online per i mezzi da cantiere di rentmas sbarca in Toscana, e più precisamente a Calenzano, comune della città metropolitana di Firenze. La soluzione innovativa internazionale ma sviluppata in Alto Adige, amplia il proprio raggio di azione, e lo fa stringendo una nuova partnership con l’azienda Aerotecnica di Calenzano, appunto, che metterà a disposizione i propri macchinari sulla piattaforma per noleggio online. rentmas offre infatti un parco da oltre 600 mezzi da cantiere di cui permette il noleggio comodamente online, facendo risparmiare al cliente il trasporto e tempo. Si arricchisce così con un altro tassello importante nel Nord Italia il mosaico di collaborazioni di rentmas, dopo averne strette nei territori del Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Alto Adige, oltre che all’estero, in Svizzera e Germania.

«Siamo davvero contenti di poter ampliare la nostra attività in nuovi territori e dare la possibilità a molti lavoratori dell’edilizia di trovare la macchina che fa per loro – spiegano Daniela e Manuel Niederstätter, founder dell’azienda – Siamo sempre alla ricerca di nuove collaborazioni e partner con cui intraprendere progetti e collaborazioni innovative».

«Reputiamo il sistema di rentmas molto innovativo e per questo siamo contenti di aver stretto un accordo insieme – racconta Matteo Bruschi, responsabile del noleggio di Aerotecnica -. L’aspetto che ci ha immediatamente colpito è il fatto di riuscire ad avere un unico interlocutore con il quale relazionarci per gestire tutto il processo del noleggio».

La nuova frontiera del noleggio online

L’idea che si cela dietro rentmas è molto semplice e innovativa: tutti gli imprenditori o privati in possesso di macchinari da lavoro – dagli escavatori alle piccole pale o alle gru – possono con pochi click caricarle sul portale facendole noleggiare ad altri utenti, 24/7. Dall’altra parte i clienti che hanno necessità di utilizzare un determinato macchinario per effettuare un lavoro, possono verificare in real time sulla stessa piattaforma la disponibilità attraverso una mappa interattiva e noleggiarle in prestito per il periodo necessario.

L’azienda pone il suo focus su macchinari interconnessi con localizzazione live che rispondono ai requisiti dell’Industria 4.0. Questo permette a chi ha necessità di noleggiare un macchinario di individuarlo nelle proprie vicinanze riducendo i costi di trasporto con effetti positivi per l’ambiente e risparmiando tempo. La piattaforma risolve così le numerose difficoltà che gli attori del settore delle costruzioni si trovano a vivere quotidianamente, dai problemi legati all’individuazione delle caratteristiche tecniche della macchina fino ai tempi di consegna, normalmente molto lunghi. Rentmas verifica inoltre assicurazione e manutenzione del macchinario offrendo anche la disponibilità per organizzare il trasporto direttamente in cantiere. L’utilizzo della piattaforma è semplice ed intuitivo e per noleggiare un mezzo sulla piattaforma ci vogliono meno di 3 minuti.

Un’idea vincente

Un’idea, quella di rentmas, che è stata già riconosciuta come vincente in diverse occasioni. La soluzione ha partecipato di recente all’Innovation Village di “Green Logistics Expo” di Fiera di Padova, e si è classificata al secondo posto del Klimahouse Future Hub Award, premio consegnato a Klimahouse 2020 a Bolzano per la startup più innovativa nel settore del risanamento energetico in edilizia. Inoltre, ha vinto il Premio Euregio 2019 dedicato alle migliori idee portate dai giovani innovatori provenienti dalle regioni del Tirolo tra Austria e Italia. rentmas si prepara inoltre per approdare sulla fiera DigitalBau 2021 a Cologna in Germania e partecipa con un cortometraggio innovativo alla Innovation Challenge. Il film è online per il voting pubblico a questo link.

