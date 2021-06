Paolo Bonolis: la verità sull’amico Laurenti

Spread the love

Luca Laurenti, immancabile spalla di Paolo Bonolis, qualche tempo fa si era preso un periodo di lontananza dal piccolo schermo, lasciando “solo” il suo collega. Ma cosa era successo? Scopriamolo insieme!

Da oltre trent’anni Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più amate delle televisione e, infatti, hanno regalato al pubblico tante risate e tanti momenti iconici. La coppia artistica insieme ha dato vita a numerosi progetti ma tra i programmi più di successo del momento c’è Avanti un altro, attualmente fermo per la pausa estiva.

Laurenti spesso viene chiamato “Il Maestro“, per il suo talento nel canto e nel suonare il pianoforte e, infatti, ha accompagnato con la sua musica le varie trasmissioni e programmi come Tira e Molla, Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin, Il gatto e la volpe o il telegiornale satirico di Canale 5, Striscia la Notizia.

A parte gli show a cui partecipa, però, Luca, conduce un’esistenza completamente lontana dai social e dal mondo dello spettacolo. Come mai?

Luca Laurenti: vita in solitaria

Luca è una persona molto riservata e schiva e, infatti, gran parte dei suoi fan hanno notato che non è facile scoprire dei retroscena della sua vita, né trovarlo sulle principali piattaforme social.

Secondo Marco Salvati, amico e autore di Avanti un Altro, che di recente ha fatto una diretta con Paolo Bonolis,dietro alla decisione dell’uomo c’è un preciso motivo. Secondo l’uomo, infatti, Laurenti condurrebbe una vita solitaria, in un’ambiente meditativo.

”Un po’ come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”.

ha commentato l’autore, che è stato spalleggiato da Bonolis, che ha voluto ironicamente commentare dicendo che forse Luca non era nemmeno a conoscenza dell’emergenza sanitaria da Covid.

” È isolato all’interno della sua abitazione non avendo nessun contatto con l’esterno”.

aveva detto il conduttore, sottolineando che, lavoro e progetti a parte, lui e Luca non si sentono mai al telefono, che per Laurenti è una tecnologia non necessaria.