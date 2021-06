Oggi è un altro giorno, Barbara Foria imita Serena Bortone e il pubblico …

Spread the love











Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e pare che una delle protagoniste sia stata proprio lei Barbara Foria. Quest’ultima per chi non lo sapesse è una nota comica napoletana, la quale è stata protagonista del programma Quelli che il calcio, dove tra l’altro in diverse occasioni ha imitato proprio la conduttrice di Oggi un altro giorno. Stiamo parlando di Serena Bortone la quale nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 25 giugno, sembra abbia voluto vedere con i suoi occhi e soprattutto sentire la sua imitazione, proprio nel suo salotto. Il siparietto tra le due donne è stato piuttosto divertente ed ha intrattenuto, ma soprattutto divertito tanti telespettatori.

Oggi è un altro giorno, ospite in studio Barbara Foria

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri mercoledì 23 giugno, si è venuto a creare un simpatico siparietto tra la conduttrice ed una speciale ospite. Stiamo parlando di Barbara Foria, ovvero la nota comica che ha avuto un grande successo in questi anni, soprattutto dopo aver preso parte ad alcuni programmi televisivi come Colorado, Zelig ed infine anche Quelli che il calcio. E’stato per lo più durante la partecipazione a quest’ultimo programma che la comica ha più volte invitato la stessa Serena Bortone.

La comica imita Serena Bortone, il siparietto tra le due diverte tanto il pubblico a casa

Così la conduttrice di Oggi è un altro giorno, avendo come ospite la stessa Barbara non ha voluto perdersi questo spettacolo ed ha chiesto alla nota comica di fare la sua imitazione. Le due sono state così protagoniste di un siparietto molto simpatico e divertente ed insieme hanno scherzato, grazie anche alla complicità delle presenze fisse del programma ovvero Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Catena Fiorello. Ad un certo punto poi, Barbara ha voluto in qualche modo dire a tutti quanti di essere felice del fatto che a Serena sia piaciuta la sua imitazione.

Chi è Barbara Furia?

Per chi non lo sapesse Barbara Furia oltre ad essere una nota comica italiana molto amata tra l’altro dal pubblico, è anche un avvocato. Si è infatti laureata in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli ed è regolarmente iscritta all’albo.

