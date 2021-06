nocino:-la-ricetta-per-preparare-il-liquore-della-“notte-di-san-giovanni”

L’estate è appena arrivata e con essa si avvicina anche l’attesa notte di San Giovanni, il momento che secondo la tradizione popolare contadina, è particolarmente adatto a raccogliere le noci verdi per fare il Nocino.

Questo frutto, secondo la tradizione, deve essere raccolto a mano da una donna. Inoltre, deve poter prendere la rugiada della notte di San Giovanni. Solo dopo è pronto per trasformarsi nel nocino, che va preparato il giorno stesso ossia il 24 giugno .

Tutto il procedimento è carico di una sacralità pagana di origine antica, basata sull’osservazione del moto del sole (il solstizio d’estate) e dalle credenze legate alle streghe e al loro legame con il noce.

Ecco qui come preparare il liquore.

La ricetta del Nocino

19 noci raccolte la notte di San Giovanni

4 chiodi di garofano

2 g di cannella

3 pezzetti di scorza di limone (solo la parte gialla)

500 g di zucchero

350 g di alcool a 95°

300 g di acqua

Raccogliete le noci la notte di San Giovanni (23/24 Giugno) e lasciatele in un recipiente a prendere la rugiada. Il 24 tagliate le noci in 4 parti, mettetele in un vaso con l’alcool. Il giorno successivo aggiungete le spezie e lasciate in infusione fino al 3 Agosto al sole, agitando 3 volte al giorno. Filtrate e aggiungete lo sciroppo fatto con lo zucchero scaldato nell’acqua. Lasciare raffreddare, imbottigliare e aspettare almeno 3 mesi prima di consumarlo, conservandolo al buio.

LEGGI anche: