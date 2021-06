miami,-crolla-un-palazzo:-“ci-potrebbero-essere-molte-vittime”

MIAMI – Un palazzo condominiale di 12 piani, parte della Champlain Towers, è parzialmente crollato nella notte a Surfside,sobborgo di Miami Beach. Molte ore dopo era stato recuperato il corpo di una vittima e decine di persone erano state estratte vive dalle macerie. Ma quasi cento risultavano ancora disperse. A conferma di quanto un vigile del fuoco aveva detto nelle prime fasi delle operazioni di soccorso, quando già si parlava di “molte vittime”.

I soccorsi

“Siamo sulla scena del crollo, al lavoro”, ha detto uno dei soccorritori. Il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue ha spiegato: “Quello che posso dirvi è che l’edificio è di dodici piani. L’intero lato posteriore dell’edificio è venuto giù”. L’area è un mix di vecchi e nuovi appartamenti, case, condomini e hotel, con ristoranti e negozi che servono residenti e turisti. Champlain Towers è una costruzione affacciata sull’oceano costruita nel 1981 con più di 100 appartamenti a 8777 Collins Ave.

Le cause

Rimangono ancora indefinite. Tuttavia le persone della zona hanno riferito a Local 10 News che sul tetto dell’edificio erano in corso dei lavori con l’uso di attrezzature pesanti. Il sindaco di Surfside, Charles W. Burkett, ha confermato i lavori in corso, ma ha sottolineato che è certo che non sono la causa del crollo, sicuro che prima dell’avvio sia stata fatta un’attenta ispezione del luogo. Per oltre un mese ci sono stati lavori di costruzione sul tetto del condominio crollato a Surfside, alle porte di Miami Beach, in una zona che sta diventando sempre più esclusiva. Lo ha riferito ai reporter Barry Cohen, ex vice sindaco di Surfside e residente nell’edificio, salvato dai soccorritori. “E’ stato come il lampo di un fulmine o un tuono, ma poi è continuato per almeno 15-30 secondi”, ha aggiunto. Quanto ai lavori sul tetto, non è chiaro se sono stati usati macchinari pesanti.

Le testimonianze

“Ho sentito un rumore spaventoso e tutto è crollato”, racconta una supersite alla Nbc Florida, che abitava al nono piano. “Ha visto i suoi vicini? – domanda la reporter – Alcuni sì, sono vivi. Ma in una parte del palazzo non c’è più nessuno”.

“Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze, sembrava una scena da 11 settembre”. Così alcuni testimoni descrivono il crollo del palazzo a Miami. “E’ come se fosse scoppiata una bomba”, raccontano. Nicholas Balboa, che si trovava nelle vicinanze, racconta di essere sceso in strada in piena notte dopo aver sentito un botto. “Pensavo fosse un tuono, poi ho sentito il terreno tremare”, dice. Una volta avvicinatosi al luogo ha sentito una voce e visto un ragazzo fra le macerie. “Vedevo le sue braccia. Diceva non lasciarmi”, racconta. Giunti i soccorritori, ha segnalato il ragazzo che è stato poi messo in salvo.

Almeno 99 dispersi, 20 sono israeliani

I dispersi sono almeno 99. Tra loro ci sono 20 cittadini israeliani. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tel Aviv, secondo quanto riferito dal ‘Times of Israel’, che evidenzia come a Surfside, dove si è verificato il crollo, viva una nutrita comunità ebraica.

Dispersa sorella first lady Paraguay

Risulta dispersa nel crollo del palazzo a Miami anche la sorella della first lady del Paraguay, Silvana Lopez Moreira, e la sua famiglia. Lo riferisce la ‘Cnn’, citando il ministero degli Esteri di Asuncion, secondo cui sei paraguaiani risultano al momento dispersi. La sorella della first lady abita con il marito ed i loro tre figli al decimo piano dell’edificio.