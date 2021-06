maurizio-costanzo-senza-freni-“sono-molto-contento-di-…”

Spread the love











Maurizio Costanzo è uno dei più grandi conduttori italiani non soltanto televisivo, ma anche radiofonico. Inoltre, è uno dei giornalisti più importanti del nostro paese, oltre che un autore televisivo, regista e sceneggiatore. Insomma, è uno dei personaggi più in voga del mondo dello spettacolo italiano, praticamente da sempre. Le trasmissioni da lui condotte sono state da sempre un grandissimo successo, una tra tutti Maurizio Costanzo Show, che va in onda da tanti ormai. Da un pò di tempo a questa parte, cura anche una rubrica su Nuovo, dove interagire con i lettori, affrontando anche dei temi seri ed importanti, ma anche parlando semplicemente di gossip e di personaggi del mondo dello spettacolo.

Maurizio Costanzo, il nuovo editoriale sulla Roma

Nelle scorse ore, però, Maurizio sembra aver parlato e lo ha fatto pubblicamente su Il corriere dello Sport. Nello specifico, ha pubblicato su questo noto giornale un editoriale in veste di advisor per le strategie di comunicazione in casa Roma. Ebbene si, Maurizio pare che si occupi anche di sport ed in queste ore ha pubblicato un editoriale molto interessante su ciò che sta avvenendo in questi giorni in casa Roma. Si è tanto parlato del fatto che Mourinho è il nuovo allenatore della squadra giallorossa, tuttavia però la squadra non è ancora al completo.

Il punto di vista del giornalista su Mourinho e sulla squadra

“Diciamo la verità: si parla molto di più di Mourinho che della squadra in via di definizione. Come è? Come non è? Dove andrà ad abitare? Che carattere ha? Un continuo. Ma c’è una cosa molto più strana, la Roma ha scoperto un tifoso particolare. Si tratta del commentatore tecnico di una tv ungherese che indossa, nelle sue telecronache, la maglia giallorossa. Fatemi dire che questo è il fascino dell’amore per la Roma, del “mejo a Roma”, cioè il voler sentirsi romanisti al di là del lavoro che si fa, di quello del quale ci si occupa“. Questo quanto scritto, quindi, da Costanzo, il quale sembra che abbia parecchi dubbi sul futuro della squadra .

Il desiderio di Costanzo

Poi, il noto giornalista ha voluto anche comunicare a tutti quanti di essere pronto tra pochi giorni a conoscere nuovi responsabili di radio romane che si occupano proprio di calcio. Poi, ha anche espresso il suo desiderio. Quale? “Conoscere i tifosi, capire quel che pensano, quel che desiderano, quel che vogliono. Mi complimento con chi, nella Roma, si occupa di iniziative. Ce ne è stata una contro la violenza in generale e alle donne in particolare che merita attenzione”. Questo ancora quanto scritto dal noto giornalista che ha inaugurato questa rubrica, parlando proprio di uno degli allenatori più forti al mondo, ovvero Mourinho.

