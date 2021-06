Luigi di Maio ad Accordi&Disaccordi: “Lo scontro tra Grillo e Conte? C’è un confronto costruttivo. Alla fine si troverà una soluzione”

“Lo scontro tra Grillo e Conte di cui parlano i giornali? C’è un confronto costruttivo. Alla fine si troverà una soluzione“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove commentando voci di spaccature tra il leader in pectore dei Cinque stelle e il garante del Movimento, che si inseguono da giorni. “Che il Movimento Cinque Stelle sia una realtà complessa credo lo abbiate capito da tanto tempo – ha detto l’ex capo politico – Ovviamente Giuseppe Conte sta portando avanti un processo su incarico di Grillo, un processo ulteriore di trasformazione del Movimento”. Secondo il capo della Farnesina, “il Movimento Cinque Stelle è molto più forte dei retroscena”. Inoltre, “Credo che sia meglio prendere qualche giorno in più adesso e fare le cose per bene piuttosto che trascinarci i problemi per i prossimi anni”. Rispetto poi, all’incontro a Roma tra garante e leader in pectore, Di Maio ha detto: “Lasciamo che questo confronto costruttivo vada avanti. Io, per quel poco di esperienza che ho, credo che alla fine si troverà una soluzione, un accordo e così potremo dare il via alla nuova fase del Movimento Cinque Stelle con Giuseppe Conte, con tanti di noi che crediamo in questo progetto”.

