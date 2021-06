lory-del-santo,-svelato-il-piccante-retroscena-con-mancini-e-vialli

Durante un’intervista, Lory Del Santo ha voluto rivelare alcuni piccanti retroscena riguardo quanto successo con Roberto Mancini e Gianluca Vialli. E poi, riguardo alcune storie passate, ha fatto dei commenti inaspettati.

La showgirl Lory Del Santo alla sfilata di John Richmond (foto Tullio M. Puglia/Getty Images).

Roberto Mancini, prima di diventare allenatore della Nazionale italiana, ha giocato come calciatore per ben 15 anni nella Sampdoria, dove ha anche vinto uno scudetto. Con lui in squadra c’era anche Gianluca Vialli, che oggi è coordinatore di squadra per gli Azzurri. Lory Del Santo ha raccontato di averli conosciuti entrambi ad una cena molti anni fa.

La showgirl ha ricostruito durante l’intervista a I Lunatici su Rai Radio 2: “Non sapevo neanche chi mi avesse invitata“. Si era fatto tardi, e non sapeva dove andare a dormire. Lory Del Santo aveva dunque protratto la sua presenza in attesa di decidere cosa fare, e lì aveva conosciuto Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

Lory Del Santo, la rivelazione: “Ho scelto Mancini”

La showgirl Lory Del Santo alle sfilate di Philipp Plein. Milano, anno 2011 (foto Tullio M. Puglia/Getty Images for Philipp Plein).

Anche se Gianluca Vialli era bellissimo, a Lory Del Santo diede l’impressione di essere un playboy. Roberto Mancini, invece, gli sembrò essere una persona di una dolcezza incredibile. La showgirl prosegue: “Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ho scelto Mancini, forse ho scelto l’uomo della sicurezza“.

Lory Del Santo ha fatto anche altre dichiarazioni inaspettate: numerosi uomini le avrebbero offerto dei soldi per avere una relazione con lei, ma avrebbe rifiutato. Al contrario, è a consapevole che alcune persone hanno intrecciato una relazione con lei solo per sfruttare la sua popolarità, ma non si sente affatto ferita per questo.