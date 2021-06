In un teatro abbandonato di Los Angeles, Apple ha aperto uno dei suoi negozi più affascinanti

Il 26esimo Apple Store di Los Angeles, aperto il 24 giugno 2021, è forse il più bello della città e sicuramente uno dei più curiosi al mondo. L’Apple Tower Theatre infatti segue il nuovo corso della Mela, caratterizzato dalla riscoperta di luoghi storici e simbolici a cui associare il suo brand. È il caso del Tower Theatre di Los Angeles, appunto, progettato nel 1927 e primo cinema della città in cui sono stati proiettati film con il sonoro. Il cinema ha chiuso i battenti nel 1988 ed è rimasto abbandonato e in disuso fino all’intervento di Apple, che ne ha restaurato i meravigliosi interni. L’originaria belleza del Tower Theatre ora accoglie i prodotti dell’azeinda di Cupertino, in un ambiente in cui l’unione tra arte e tecnologia produce un fascino notevole.