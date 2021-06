grand-hotel,-anticipazioni-quarta-puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni anticipazioni quarta puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni è su Canale 5: scopri le anticipazioni della quarta puntata in onda eccezionalmente serata sabato 26 giugno 2021!

Continuano con un doppio episodio settimanale gli intrighi della fiction in costume ambientata in un hotel deluxe di inizio secolo. Nel cast della fiction targata Bambú Producciones troviamo Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Scopri qui il cast completo di Grand Hotel – Intrighi e Passioni! Di seguito invece le anticipazioni della quarta puntata di Grand Hotel in onda sabato 26 giugno a partire dalle ore 21:30 circa.

Grand Hotel anticipazioni episodio 7, La lettera rubata

Nel settimo episodio di Grand Hotel – Intrighi e Passioni Julio (Yon Gonzalez) riesce finalmente a ritrovare sua sorella Cristina (Paula Pendres), la quale può finalmente raccontargli cosa le è successo all’hotel prima di scomparire nel nulla. Scopriamo così che la ragazza era venuta in possesso di una lettera molto pericolosa per Donna Teresa (Adriana Ozores). Tuttavia, quando aveva confessato il fatto a Diego (Pedro Alonso), quest’ultimo aveva subito tentato di ucciderla.

Grand Hotel anticipazioni episodio 8, Il sangue della fanciulla

L’ottavo episodio della fiction si apre con un tragico e inaspettato delitto: Cristina Olmedo è uccisa. La ragazza viene colpita a morte con un batticarne, mentre il corpo, ritrovato più tardi da Catalina, viene fatto spostare da Donna Teresa per sviare le indagini.

Intanto Julio si dispera non credendo affatto alla versione dell’incidente, non adesso che aveva appena ritrovato sua sorella. Nel frattempo si avvicinano le nozze fra Diego e Alicia (Amaia Salamanca), ma la ragazza, sollecitata dalle pressioni di Julio, decide di scrivere una lettera al fidanzato ammettendogli di volersene andare per la sua strada perché messa troppo sotto pressione. Così Julio rimane ad attenderla al treno. Alicia arriverà?

Grand Hotel quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Quando va in onda Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5? Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con la serie tv iberica in prima tv assoluta dal 9 giugno 2021.

