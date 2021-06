gf-vip-6:-sophie-codegoni-nel-cast?

Spread the love

L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Sophie Codegoni, ha in questi giorni “infammato” il gossip per la storia con Fabrizio Corona. Ora, forse, tornerà in tv.

Sophie Codegoni, classe 2000, è conosciuta nel mondo televisivo dalla sua partecipazione come tronista al seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne.

Qualche giorno fa, mentre – a causa di schiamazzi notturni – la polizia irrompeva a casa di Corona, in compagnia del paparazzo c’era proprio Sophie.

In questo modo un po’ “particolare” è venuta fuori la nuova relazione che ha infiammato il gossip: Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono una coppia.

Ora, una nuova notizia che riguarda la giovane, nuova fiamma di Fabrizio Corona. Sembra che Sophie Codegoni sarà tra i partecipanti del prossimo Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni torna in tv per il GF Vip?

Ancora nulla di confermato, ma la voce della partecipazione di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip sta girando e una base di verità è probabile ci sia.

Sophie è andata a vivere a Milano per studiare odontoiatria, così da entrare nel mondo lavorativo che già era caratteristico della famiglia. Poi, si è ritrovata a entrare come tronista per Uomini e Donne. Da lì, la relazione – molto breve – con Ranieri.

Dopo, tante voci sono circolate su presunte frequentazioni della Codegoni, ma mai nulla di “vero” o, meglio, mai nulla di confermato.

Poi, da qualche giorno, la relazione tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, confermata proprio davanti alle forze dell’ordine, durante un’irruzione notturna a casa di Fabrizio Corona.

Adesso, si parla ancora di Sophie Codegoni, questa volta per un presunto e probabile suo “riapparire” in televisione. A dare la notizia è stato Alberto Dandolo:

“Gira voce che la bella influencer sarà una delle concorrenti del GF Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione”.

La notizia è stata scritta da Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Sophie Codegoni non si è ancora espressa in merito, tantomeno nessuna conferma ufficiale è arrivata. Non rimane che attendere conferme o direttamente la prossima stagione del Grande Fratello Vip.

