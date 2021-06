Eragon: i fan e l’autore dei romanzi vogliono la serie tv

In questo periodo sembra che il mondo delle serie tv stia riscoprendo una grande passione per il fantasy: il reboot di Streghe, la nuova serie Netflix di successo Tenebre e Ossa e l’ormai storica Game of Thrones (di cui è in arrivo lo spin-off) sono solo alcuni degli esempi a sostegno di questa tesi. Il momento sembra quindi maturo per proporre sul piccolo schermo anche un titolo che moltissimi fan hanno adorato: stiamo parlando di Eragon, il primo romanzo che compone il Ciclo dell’Eredità, saga scritta dallo scrittore inglese Christopher Paolini. Eragon serie tv si fa? Ecco le parole del creatore della saga!

Il grande successo del romanzo di Christopher Paolini ha convinto tutto il mondo, dal momento che è stato tradotto in ben 24 Paesi e ha spinto il regista Stefan Fangmeier a realizzarne una trasposizione cinematografica arrivata nelle sale nel 2006. Ora i tempi sembrano maturi per una nuova trasposizione del romanzo, che questa volta potrebbe essere adattato sul piccolo schermo. A lanciare questa idea è stato proprio lo scrittore Christopher Paolini che, sul suo profilo twitter, ha scritto alcune cose piuttosto interessanti. Ecco le sue parole!

I’m not quite sure what this means yet. Will be talking with my film agents at WME to figure out the implications. But yeah . . . this is big, both for Eragon and lot of other properties. https://t.co/W6qxdNuVOK — Christopher Paolini (@paolini) 14 dicembre 2017

continua a leggere dopo la pubblicità

Parlando della recente acquisizione di Eragon da parte di Disney, dal momento che il film era stato realizzato dalla 20th Century Fox, Paolini ha risposto ad alcuni fan con parole piuttosto interessanti: “Non sono ancora perfettamente sicuro di cosa questo significhi. Ne parlerò con il mio agente per scoprire tutte le implicazioni. Ma sì, questo è un grande passo per Eragon e per altri titoli”.

And a TV show. (It’s all plotted out.) 😀 https://t.co/vXGRizbZbB — Christopher Paolini (@paolini) 6 novembre 2017

continua a leggere dopo la pubblicità

La dichiarazione più interessante, comunque, è la seconda: rispondendo a un fan che si augura un remake del primo film e la trasposizione anche del resto della saga, Paolini scrive “E anche una serie TV (è già tutto abbozzato!)“.

Dal 2018 però non si era più saputo niente circa queste dichiarazioni. A distanza di tre anni l’autore della saga non demorde e così i fan, che chiedono a gran voce (incoraggiati proprio da Paolini) a Disney+ di realizzare la serie tv! È stato infatti lanciato l’hashtag #EragonRemake, proprio per invogliare il colosso streaming alla nuova realizzazione, visto il successo della serie da molti anni a questa parte.

Bring the thunder Alagaësians! Let @Disney hear you roar! Use the hashtag #EragonRemake, mention @Disney in the body of the tweet, and let them know we want to see a proper Eragon adaptation!

.

More info here: https://t.co/smmYs9ufPY

.

Music by @dnbnumbra pic.twitter.com/igAv0SeMX1 — Christopher Paolini (@paolini) June 20, 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

La speranza è rinata proprio dopo l’annuncio dell’adattamento dei romanzi di Rick Riordan della serie su Percy Jackson, in seguito al disappunto dei fan sui due film.

“Sto spingendo molto [per un nuovo adattamento] e ci sono alcuni movimenti online per fare una tempesta di tweet o ottenere un trend di hashtag e vedere se possiamo attirare l’attenzione della Disney“, ha detto Paolini. “E il fatto è che quella roba funziona. Funziona davvero. Fa sapere allo studio che c’è una fan base, che sono attivi, che sono impegnati e che si preoccupano del materiale“.

Ora non ci resta che attendere la risposta di Disney, sperando che sia disposta a realizzarne la serie tv. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una serie tv su Eragon?

Fonte