elon-musk-a-italian-tech-week,-istruzioni-per-l’uso

Non c’è ancora il calendario, ma arriverà presto. Intanto l’interesse che abbiamo registrato per l’incontro con Elon Musk nell’ambito di Italian Tech Week è già enorme, con decine di mail e messaggi. Non potremo rispondere a tutti, quindi abbiamo pensato di spiegare il meccanismo con cui si potrà partecipare a Italian Tech Week, che – ricordiamo – è in programma a Torino dal 23 al 24 settembre. Una seconda edizione in presenza, dopo il debutto nel 2019 e la forzata interruzione dello scorso anno causa pandemia.

Che cos’è

L’obiettivo di Italian Tech Week è quello di riunire le menti più brillanti della scena tech internazionale per ispirare e attivare chi crede in un futuro in cui la tecnologia e la creatività aiutino a espandere le possibilità di uomini e donne. Comprendere i cambiamenti che hanno contribuito a costruire il presente e immaginare quelli che ci aspettano è dunque di fondamentale importanza per disegnare il futuro, che – specie dopo una crisi mondiale come quella innescata dalla pandemia – è ricco di sfide come di opportunità, in ogni campo. E ITW punta ad avere un impatto su tutto l’ecosistema dell’innovazione italiana.

Primo giorno

Lo spazio sarà quello delle OGR di Torino, centro dell’innovazione made in Piemonte, che il primo giorno accoglierà speaker provenienti da tutto il mondo per parlare della scena tech internazionale, con un particolare focus sull’ecosistema italiano. Startup, investitori, venture capitalist, grandi aziende in prima linea nell’innovazione. oltre a istituzioni, media e autorità saranno presenti. L’ingresso è gratuito ma non è aperto a tutti: l’organizzazione ha stilato già un elenco di startup rappresentative, secondo criteri oggettivi (funding oltre un milione di euro, provenienti da diversi ambiti produttivi, ecc.), e i posti rimanenti sono limitatissimi. Oltre le startup saranno invitati rappresentanti dei principali fondi di venture capitalist italiani ed europei, media e istituzioni.

La Sala Fucine delle OGR può ospitare al massimo 500 persone secondo le normative attuali, ma non è escluso che possano aumentare se la pandemia rallenterà la sua corsa. Per gli altri (ma sempre in numero limitato) ci sarà un’area “experience” nel cortile interno della struttura, dove sarà possibile seguire gli incontri su megaschermo, provare gadget tecnologici e esperienze tech di ultima generazione. E ovviamente fare networking: dopo tanto lavoro da remoto sarà bello tornare a parlarsi guardandosi negli occhi.

Secondo giorno

Il secondo giorno è dedicato alla Corporate Innovation: dopo una panoramica sulle principali tendenze, ci saranno eventi dedicati a tendenze tecnologiche emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro di specifici settori. Sarà, soprattutto, il giorno di Elon Musk, in colloquio con John Elkann (presidente e Ceo di Exor e presidente di Ferrari e di Stellantis) sul tema della tecnologia e del suo impatto sul nostro futuro.

Alcuni di quelli che riceveranno l’invito per il primo giorno accederanno anche al secondo, ma qui lo spazio dedicato a media, sponsor e istituzioni sarà maggiore. Il numero totale di presenze ammesse rimane ovviamente invariato, ma bisogna tenere presente che ci sarà una lista di attesa per i posti che dovessero liberarsi all’ultimo minuto.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare alla conferenza solo su invito. Una cinquantina di inviti saranno disponibili attraverso i canali social di Italian Tech Week, in particolare su Instagram, secondo modalità che verranno comunicate a breve. ITW è supportato dalla media company GEDI attraverso il nuovo hub di contenuti sulla tecnologia Italian.Tech. Il programma di entrambe le giornate sarà quindi trasmesso in streaming su due grandi piattaforme nazionali: La Repubblica.it e La Stampa.it

Per informazioni NON scrivete a Italian.Tech: l’indirizzo giusto è info@italiantechweek.org. Fatelo solo se rientrate in una di queste categorie: startupper, investitori, sponsor, media, spiegando chi siete e perché vorreste partecipare.

L’evento è supportato da Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo ed è sponsorizzato da Reply, Lenovo, Eni and GoBeyond con il patrocinio di Camera di Commercio di Torino, Comune di Torino e Regione Piemonte. Si potrà seguire Italian Tech Week su: