coronavirus-nel-mondo,-terza-ondata-in-brasile:-115-mila-casi-in-un-giorno,-nuovo-record

Il Brasile entra nella terza ondata: 115 mila casi in un giorno solo

Il Brasile ha registrato un nuovo record di infezioni da Covid-19, con 115.228 nuovi casi segnalati in 24 ore, secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute, confermando l’arrivo di una terza ondata. Le cifre ufficiali mostrano anche 2.392 nuovi decessi, portando il totale a 507.109. Il Brasile è il secondo Paese più colpito al mondo in cifre assolute, dietro gli Stati Uniti (che hanno avuto più di 600 mila morti).

New York dedica un monumento ai lavoratori contro il Covid

Un monumento ai lavoratori in prima linea contro il Covid che hanno rischiato la vita durante la pandemia sarà aperto a New York a settembre. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo. Diciannove aceri rossi – uno per ogni professione considerata essenziale, come gli operatori sanitari, gli insegnanti e i lavoratori dei negozi – saranno disposti intorno a una fiamma eterna a Battery Park in vista della Statua della Libertà, secondo i rendering rilasciati dall’ufficio del governatore. Il nuovo monumento sarà chiamato il Cerchio degli Eroi. E’ stato progettato con il contributo dei lavoratori essenziali, ha detto Cuomo. La pandemia ha fatto quasi 43 mila vittime nello stato di New York, più di 33 mila delle quali a New York City. Il Covid ha ucciso più di 150 lavoratori del trasporto pubblico e ha anche colpito duramente gli operatori sanitari di prima linea e gli addetti alle consegne.

Usa, polemica su 900 agenti segreti contagiati: “Scortavano Trump”

Sono circa 900 gli agenti del Secret Service che si sono infettati con il Covid fra il marzo del 2020 e il marzo del 2021. Lo afferma la no profit Citizens for Responsibility and Ethics, sottolineando che del totale circa 477 erano membri della divisione speciale addetta alla protezione del presidente americano. Secondo l’organizzazione, la responsabilità di un numero così elevato di contagi è legata ai “comizi” dell’allora presidente Donald Trump e dell’allora vice, Mike Pence.

In Argentina predominio della variante Gamma individuata a Manaus

La variante gamma, identificata per la prima volta in Brasile, è la variante predominante in Argentina secondo l’ultimo rapporto di sorveglianza genomica del Covid, ha fatto sapere il ministero della salute. “In Argentina, la variante Gamma, originariamente identificata a Manaus, predomina nella circolazione”, si legge in un comunicato del ministero. Le autorità hanno raggiunto questa conclusione sulla base dell’analisi di 1.077 campioni di persone risultate positive al covid e senza aver fatto viaggi all’estero, condotta dall’Istituto nazionale di malattie infettive. “Le varianti più prevalenti in tutte le regioni del paese sono: Gamma (Manaus) con il 41%, Lambda (andina) con il 37% e la variante Alpha (identificata nel Regno Unito) con il 14%”, dice il rapporto. “L’analisi delle ultime settimane epidemiologiche mostra che in tutto il paese più del 90% corrisponde a varianti di preoccupazione”. L’Argentina ha più di 4,3 milioni di infezioni e quasi 91.000 decessi dovuti al coronavirus in un paese di 45 milioni di abitanti, dove 18,8 milioni di persone (42%) hanno ricevuto almeno una dose di vaccino antivirale e, tra loro, 3,7 milioni sono stati completamente vaccinati.

La Colombia supera i 4 milioni di casi da inizio pandemia

La Colombia ha aggiunto 29.995 casi di infezione da coronavirus, portando a più di quattro milioni il numero di persone che hanno contratto la malattia, mentre i 645 decessi del giorno hanno portato il numero di morti a 101.947. Il paese accumula 4.027.016 casi, di cui 171.616 rimangono attivi, corrispondenti al 4,26% del totale. Allo stesso modo, con il record di 383.505 dosi applicate, 15.682.435 vaccini sono stati somministrati nel paese. “Abbiamo battuto tutti i record: 383.505 colombiani vaccinati ieri, martedì 22 giugno”, ha detto il ministro della salute Fernando Ruiz, su Twitter. Di questo totale, 5.189.283 corrispondono a persone che hanno già ricevuto due dosi del vaccino, poichè la Colombia non ha ancora applicato il vaccino Janssen, che è una singola dose