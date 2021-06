come-fare-gli-spiedini-di-carne-e-verdure-alla-griglia

Perfetti per una grigliata in compagnia, gli spiedini di carne e verdure mettono d’accordo tutti! Scoprite come prepararli al meglio con i nostri consigli!

Gli spiedini portano sempre molta allegria a tavola perché sono colorati, ricchi e piacciono a tutti!

Ecco come prepararli nella versione di carne e verdure.

Quale carne scegliere per fare gli spiedini

Potete preparare spiedini di solo pollo o tacchino, o solo manzo, o solo salsiccia, ma mixare tutto è la soluzione migliore per maggiore varietà di gusto.

Vi suggeriamo di alternare pezzi di diversi tipi di carne purché siano più o meno tutti delle stesse dimensioni per una cottura uniforme.

Spennellate tutto con olio e rosmarino, oppure olio e paprika o altre spezie se volete un gusto più saporito.

Se siete amanti degli arrosticini potete prepararli a mano con carne di agnello, sempre tagliando pezzi più o meni uguali.

Non vanno conditi in nessun modo se non con il sale a fine cottura.

Spiedini con würstel e salsiccia

Un po’ di carne di maiale non dovrebbe mai mancare in uno spiedino ben fatto.

Potete optare per würstel o salsiccia o per entrambi, a qualcuno piace anche aggiungere la pancetta per un tocco di croccantezza in più che non guasta.

Sono ottimi anche gli spiedini di sola salsiccia intervallata da peperoni e cipolla. Da provare assolutamente!

Le verdure per gli spiedini di carne

Le verdure più adatte agli spiedini sono peperoni, zucchine melanzane, ortaggi tipicamente estivi perché in effetti gli spiedini si preparano principalmente in questa stagione sulla brace, all’aperto.

Anche le verdure vanno tagliate a pezzi abbastanza grandi perché devono rosolare all’esterno, ma restare comunque compatte e croccanti.

Potete aggiungere anche delle patate, ma non cuoceranno molto bene sulla griglia e assorbiranno eccessivamente i succhi della carne. Magari cuocetele come contorno, da sole sulla piastra.

Come assemblare gli spiedini

Una volta che la carne e le verdure sonno tagliate, infilate un pezzo alla volta sullo stecchino, alternandoli.

Lo stecchino di legno deve essere lungo per accogliere più pezzi e soprattutto andrebbe bagnato prima per non bruciare durante la cottura.

Come già detto, una volta pronto lo spiedino potete spennellarlo con olio sale e rosmarino e scolare bene il condimento in eccesso prima di cuocere tutto su una piastra molto calda oppure un barbecue.

Tenete sempre d’occhio la cottura e nel giro di pochi minuti saranno pronti.

Spiedini di carne e verdure al forno

Gli spiedini possono essere grigliati, cotti alla piastra o in padella, oppure, se non avete tempo di seguire la cottura, vi suggeriamo di metterli in forno statico a 200° per circa 30 minuti, conditi con un filo di olio e del vino bianco per non farli seccare troppo.

Stessa cosa vale, soprattutto, per gli spiedini panati, perché volendo potete anche aggiungere una panatura di pangrattato, parmigiano e prezzemolo. In questo caso metteteli in forno con un filo di olio e senza vino e cuoceteli per 20 minuti a 200°.

Sono ottimi in particolare con la carne bianca.

Contorni da servire con gli spiedini di carne

Oltre al classico cartoccio di patatine fritte che è perfetto per accompagnare questo gustoso street food di “carne da passeggio”, potete preparare sempre con la stessa griglia delle patate a fette condite solo con olio e rosmarino o un bel vassoio di verdure miste di stagione grigliate condite con abbondante prezzemolo, olio, sale e aglio tritato al coltello.

Approfittate del fuoco acceso anche per abbrustolire del pane che con gli spiedini va sempre a braccetto.