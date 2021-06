Bruno Rolandi Coca-Cola pensava che le bottiglie personalizzate potessero portare un po’ di divertimento estivo ai suoi fan. Invece, ha incontrato Internet.

Spread the love











Coca-Cola pensava che le bottiglie personalizzate potessero portare un po’ di divertimento estivo ai suoi fan. Invece, ha incontrato Internet.

La promozione dell’etichetta fai-da-te dell’azienda consente ai clienti di scrivere brevi messaggi su bottiglie di Coca Cola personalizzate. Sebbene Coca-Cola ( CCEP ) abbia cercato di bloccare alcuni insulti e marchi, gli utenti dei social media hanno scoperto rapidamente che le restrizioni dell’azienda erano difficilmente comprensibili e in alcuni casi hanno bloccato termini inoffensivi.

Ad esempio, ” Black Lives Matter ” è bloccato. Ma “White Lives Matter” non lo è. La Coca Cola includeva una speciale etichetta arcobaleno per il mese dell’orgoglio , ma non puoi scrivere “Gay Pride” sulla bottiglia. Tuttavia, puoi scrivere “Odio i gay”. “Hitler” e “Nazista” sono vietati, ma gli utenti possono personalizzare le bottiglie con le frasi “I am Hitler” o “I am a Nazi”.

Quando il sistema dell’azienda blocca una parola o una frase, viene visualizzato un messaggio che dice: “Oops! Sembra che il nome che hai richiesto non sia approvato. I nomi potrebbero non essere approvati se sono potenzialmente offensivi per altre persone, marchi o nomi di celebrità. Abbiamo lavorato duramente per ottenere questo elenco corretto, ma a volte facciamo errori. Se ritieni che questo sia un errore, contatta il nostro team di assistenza clienti. In caso contrario, riprova, continua a divertirti e a condividere !”

Non è chiaro se qualcuno abbia effettivamente acquistato bottiglie con quelle etichette personalizzate ed è improbabile che siano state prodotte, ma gli utenti di Twitter hanno colto le apparenti lacune nelle restrizioni e ne hanno twittato.

“Stiamo continuamente perfezionando e migliorando il nostro strumento di personalizzazione Share A Coke per garantire che venga utilizzato solo per lo scopo previsto”, ha detto un portavoce di Coca-Cola a CNN Business. “Parole o frasi che sono apparse nella modalità di anteprima dello strumento potrebbero non essere necessariamente approvate, ma piuttosto sono parole che non abbiamo valutato in precedenza”, ha aggiunto il portavoce. “Le bottiglie effettive non sono realizzate con parole incoerenti con l’intento del programma. Abbiamo chiarito nella modalità di anteprima dello strumento che la lingua proposta potrebbe richiedere un’ulteriore revisione”. Sebbene aziende come Coca-Cola dovrebbero probabilmente essere più caute nel lanciare questo tipo di campagne, Internet è anche noto per aver rovinato la buona volontà di sensibilizzazione aziendale. Ad esempio, nel 2013, JPMorgan ha iniziato a chiedermi qualsiasi cosa con l’hashtag #AskJPM. È andata come ci si aspetterebbe, con persone che chiedevano indietro le loro case pignorate e imprecavano contro il CEO Jamie Dimon. JPMorgan ha chiuso il Q&A, ammettendo che era una “cattiva idea”. E nel 2016, Microsoft ha rilasciato un chatbot AI che ha appreso come parlano gli umani leggendo Internet. Ha immediatamente iniziato a vomitare termini razzisti e pieni di odio e Microsoft lo ha rapidamente chiuso. Questo è Internet per te.

Mi piace: Mi piace Caricamento...