arriva-la-seconda-edizione-della-como-lake-cocktail-week!

È impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte alla bellezza del territorio del lago di Como, ancora di più quando si può ammirare gustando il meglio che la nostra cultura gastronomica può offrire. Dal 1 al 4 luglio 2021 sarà possibile farlo grazie alla seconda edizione della Como Lake Cocktail Week, evento patrocinato da Comune di Como, da Confcommercio e Confindustria di Como.

Saranno 30 i luoghi, selezionato da Annalisa Testa, giornalista e fondatrice della Como Lake Cocktail Week, dove vivere una “Dolce Vita” con vista sul lago, tra parchi in fiore e sontuose ville. Dal Mandarin Oriental, Lago di Como al Grand Hotel Tremezzo, passando da Villa Lario e il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. E poi il Grand Hotel Imperiale, il nuovo Grand Hotel Victoria di Menaggio, il Vista Palazzo e Villa d’Este, importante new entry dell’evento, fino al Ristorante Da Pietro, vincitore della prima edizione, e tutti gli storici cocktail bar della città murata.

I signature cocktail

I bartender hanno creato per l’occasione dei cocktail in edizione limitata, abbinati a un piatto realizzato dallo chef, seguendo il tema della nuova edizione, ovveri “I Giardini del Lago“. Un racconto che intreccia la storia dei giardini e dei parchi storici, storie di fiori e di erbe botaniche, ma anche di architettura, di costumi, ambientazioni cinematografiche e delle consuetudini dei loro abitanti nei secoli. Il cocktail sarà disponibile anche in versione alcohol free, per far fronte alle esigenze di tutti e per mettere in luce l’utilizzo sempre più diffuso dei distillati analcolici.

I protagonisti saranno i prodotti del Gruppo Sanpellegrino, main partner della Como Lake Cocktail Week, con un’ampia gamma di prodotti: Perrier, top perfetto grazie alla sua intensa effervescenza, le acque del fine dining S.Pellegrino e Acqua Panna, che permette di realizzare un ghiaccio dal gusto equilibrato, senza dimenticare le Bibite Sanpellegrino, che con la loro gamma Mixers renderanno ogni cocktail una vera top drinking experience, grazie alla loro creatività tutta italiana e agli ingredienti premium e selezionati.

“Best Cocktail on the Lake”, la gara per il miglior drink del Lago di Como.

Verrà eletto anche il miglior cocktail del Lago di Como, attraverso la valutazione da parte di una giuria composta da esperti di food e beverage, tra cui Mattia Pastori, barman alla guida della società di consulenza Non solo Cocktails e mixology expert per Italicus, Guglielmo Miriello, bar manager del Ceresio7 e Global Brand Ambassador di Gin O’ndina, fino a Franco Gasparri, master ambassador Diageo. E poi Flavia di Giustino, marketing manager del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia (Belvedere Vodka, Volcán De Mi Tierra, Glenmorangie, Ardbeg e Hennessy), Paolo Viola, brand ambassador per i distillati di Moët Hennessy Italia. Davide Caranchini, chef una Stella Michelin del Ristorante Materia di Cernobbio, e Diego Rossi, chef del ristorante Trippa Milano e Osteria alla Concorrenza oltre che inserito nella lista del Best Chefs in the World 2021. E altri ancora, che saranno svelati pochi giorni prima dell’evento.

Anche il pubblico sarà coinvolto e potrà contribuire alla scelta del vincitore, che sarà eletto anche in base al numero di condivisioni: basterà solo condividere su Instagram il cocktail preferito utilizzando tag e hashtag ufficiali della Como Lake Cocktail Week e quello del locale scelto come miglior cocktail (@comolakecocktailweek #BestCocktailontheLake #CLCW21).

Il progetto di sostenibilità legato al territorio con Jaguar Land Rover Italia

La Como Lake Cocktail Week mira a celebrare e tutelare il territorio che la ospita, per questo ha trovato nei due iconici brand automotive un’ideale condivisione di valori. Jaguar Land Rover da anni è impegnata in innovativi progetti di ricerca e sviluppo mirati a una mobilità futura sempre più sostenibile, da raggiungere anche attraverso l’impiego di tecnologie rispettose dell’ambiente e di energie rinnovabili. Due Jaguar I- PACE, il primo SUV ad alte prestazioni interamente elettrico al mondo, accompagneranno i giudici della competizione in un cocktail tour per il tasting dei signature in gara.

Tra i partner tecnici anche Como Classic Boats e Cantiere Ernesto Riva, eccellenza artigiana, oltre che memoria lariana, che quest’anno soffia su 250 candeline e festeggia battezzando nelle acque del lago Elettra, la sua prima E-Vaporina, la barca da turismo elettrica che diventa manifesto di un turismo sostenibile.

Il calendario degli eventi

Giovedì 1 luglio

Una serata dedicata a Volcán De Mi Tierra, il nuovo tequila 100% agave blu del gruppo Moët Hennessy che verrà interpretato attraverso signature cocktail proposti in abbinamento a un intero menu dedicato, dall’aperitivo al dolce. Il tutto nei meravigliosi spazi del Ristorante Da Pietro, uno dei più rinomati locali storici della città con una rinnovata terrazza ai piedi della Cattedrale di Como. (Info e prenotazione tavoli 031 264005).

The Green Door Speakeasy, un cocktail bar che prende vita su una terrazza nascosta dietro la porta (verde) del flagship store Mitchumm Industries su cui si sorseggeranno gin tonic preparati con Rivo, il gin del Lago di Como, dai bartender del The Brothers Cafè. (Info 3208508342).

Al Vintage Jazz Food&Wine, uno dei ristoranti nel cuore della movida comasca, andranno in scena le masterclass con Guglielmo Miriello, barmanager del Ceresio7 di Milano, che presenterà ai bartender e ai gin lover il nuovo Gin O’ndina, new entry di Campari Group, ispirato ai profumi dell’Italian Riviera, preparato con una miscela di 19 erbe aromatiche su cui domina il basilico genovese DOP. (Info e prenotazioni 031 4141346)

Venerdì 2 luglio

Al Mandarin Oriental, Lago di Como, insieme a Diageo Worldclass, il secondo appuntamento con la Bartenders Battle, una serata dedicata al bere di qualità che vedrà protagonisti il barmanager del Co.MO Bar & Bistrot, Luca De Filippis, e Benji Cavagna, barman del 1930 di Milano, in una “battaglia” a colpi di shaker che darà vita a cocktail inediti preparati con i prodotti del portfolio di Diageo Reserve, la collezione di distillati ultra premium di Diageo (Info e prenotazioni 03132511; mocmo-comobistrot@mohg.com)

Una serata dedicata a Bulleit, il bourbon del Kentucky speziato e vellutato, che al Vintage Jazz Food&Wine di Piazza Mazzini, si declina in una dinner experience tra prosciutti di black angus, tomahwak scozzesi e signature cocktail. (Info e prenotazioni 031 4141346).

Nel cuore della città murata, nel giardino segreto di Palazzo Albricci Peregrini, un raffinato gioiello architettonico trasformato in boutique hotel di charme. È qui che si celebrerà il rito dell’aperitivo con i vini di Cantine Lvnae, storica azienda che affonda le radici nella Liguria di levante, e i suoi liquori Essentiae Lvnae, miscelati in cocktail che celebrano antiche ricette della famiglia Bosoni. (Info e prenotazioni +39 331 23 05 764).

Dedicato ai bartender e agli operatori del settore food&beverage. La mattina di venerdì 2 luglio a Lo Scalo Craft Drinks By The Lake di Cremia, bucolico paese dell’Alto Lario a dieci minuti da Tremezzo, una masterclass con tasting che racconta l’arte del mezcal artigianale ancestrale di Oaxaca e le referenze di Picaflor, Real Minero, Koch e di El Rey Zapoteco. (Info e prenotazioni +39 347 585 2220).

Sabato 3 luglio

A lezione di gin! Con la Distilleria Indipendente di Eugin, il gin della Brianza, che nel cocktail bar At Home, nel centro storico della città, racconterà il backstage della produzione delle sue referenze insegnando ai gin lover come preparare un buon cocktail, anche a casa. (Info 031 4154400).

A Una Finestra sul Lago, il ristorante a Carate Urio con una terrazza panoramica che domina su tutto il primo bacino del lago, andrà in scena l’Amaro Seta, amaro a base di more di gelso con note di zafferano e arancia amara, declinato in un signature cocktail con uno storytelling da ascoltare. (Info e prenotazioni 031 400546)

Domenica 4 luglio

Non c’è domenica senza brunch. Ecco dunque il Sunday Brunch con Ketel One Bloody Mary, declinato dalla maestria di Omar Vesentini, owner dell’Hemingway cocktail bar di Piazza Volta, e accompagnato a tre piatti della tradizione del risveglio domenicale con una lezione per imparare a preparare il mitico cocktail. (Info e prenotazioni 391 179 22 9).

Lo Champagne ufficiale della serata inaugurale, solo su invito, che si terrà a Villa Làrio il 30 giugno, sarà Veuve Clicquot con la Cuvée Saint – Pétersbourg, avvolgente e sontuosa, creata in onore della trionfante accoglienza riservata a San Pietroburgo allo Champagne che Madame Clicquot riuscì nel 1814 a spedire in Russia, sfidando il blocco napoleonico.

E infine il closing party con Belvdere Vodka alla Terrazza 241, il rooftop dell’Hilton Lake Como, dove si incoronerà il vincitore della Best Cocktail on the Lake competition, con tanto di fuochi d’artificio.