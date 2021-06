Ambra Angiolini e Max Allegri beccati insieme: ritorno di fiamma? – FOTO

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono tornati a farsi vedere teneramente insieme dopo un periodo in cui hanno attraversato una brutta crisi. Sono però stati sorpresi di nuovo insieme: ecco le foto e tutti i dettagli.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sorpresi dai paparazzi (foto Pool Karmapress/Lapresse).

La residenza di Ambra Angiolini è in un non-luogo chiamato creatività, dove continuarsi a mettere alla prova e crescere. È probabilmente lo stesso luogo in cui abita l’amore per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, conosciuto ormai cinque anni fa grazie ad alcuni amici in comune.

La coppia non ha mai voluto convivere: Massimiliano Allegri ha sempre abitato a Torino, mentre Ambra Angiolini è rimasta nel bresciano, dove risiedono i figli nati dalla relazione con Francesco Renga. Il fatto che lui si fosse spostato a Montecarlo per decidere il suo futuro professionale senza di lei, aveva fatto parlare gli amici di crisi di coppia.

Ambra e Massimiliano: la crisi è risolta?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sorpresi dai paparazzi fuori da un supermercato (foto © Chi).

Dopo diverso tempo in cui non si facevano vedere insieme, Ambra e Massimiliano sono stati beccati insieme dal Corriere del Mezzogiorno. I due si sono concessi una vacanza ad Ischia, a Borgo Sant’Angelo, diventato una delle mete predilette dai vip sin dai tempi della storia d’amore fra Richard Burton e Liz Taylor.

Allegri è arrivato ad Ischia dopo un breve soggiorno in Sardegna: i due trascorreranno qualche giorno insieme prima che Max torni alla guida della sua Juventus. La coppia è dunque più affiatata che mai, e lei ha spesso raccontato che lui ha segnato la sua rinascita. I fiori d’arancio sono però improbabili, dal momento che Ambra non crede nella cerimonia.