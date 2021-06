tutte-le-serie-tv-da-vedere-se-hai-visto-elite!

Serie tv da vedere se hai finito Elite

Elite è un prodotto originale Netflix, una serie dedicata agli adolescenti molto intrigante da non perdersi, perchè contiene elementi romantici ma è un vero e proprio thriller. La storia di Elite ruota attorno alle vicende di un gruppo di ricchissimi studenti di Las Encinas, una scuola super esclusiva in cui sono ammessi solo i rampolli dell’alta società spagnola.

Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lu) E Claudia Salas (Rebe) In Elite 3. Credits: Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Dove vedere Blood Water: Netflix, 1 stagione, in arrivo la stagione 2

Blood and Water è una serie adolescenziale con protagonista una ragazza che scopre i segreti del passato della sua famiglia e al contempo cerca di farsi strada nel complesso mondo liceale di una scuola superiore sudafricana.

Segue le vicende di Puleng Khumalo (Ama Qamata), brillante e spontanea 16enne che indaga il vecchio caso rimasto irrisolto sulla scomparsa della sorella maggiore, rapita alla nascita. Nella sua ricerca, Puleng viene trasferita nella scuola della ragazza che sospetta essere sua sorella biologica. È in questo istituto privato che Puleng incontra la 17enne Fikile “Fiks’’ Bhele (Khosi Ngema), bella e affascinante.

Dove vedere Ares: Netflix, 1 stagione

Gli otto episodi della serie horror dai risvolti psicologici conducono gli spettatori nel mondo di Ares, una società studentesca segreta nel cuore di Amsterdam, dove i migliori amici Rosa e Jacob si lasciano andare a un mondo di ricchezza e potere.

Dopo uno strano incidente accaduto a un amico, Rosa scopre che la società segreta di cui fa parte affonda le proprie radici nei segreti diabolici della storia olandese. Lentamente, i due iniziano a rendersi conto di essere entrati in un luogo demoniaco, costruito su segreti del passato dei Paesi Bassi. Un luogo in cui il vero potere ha un prezzo terribile.

Dove vedere Chambers: Netflix, 1 stagione

Si tratta di un thriller paranormale in 10 episodi creata da Leah Rachel. Al centro della vicenda Sasha (Sivan Alyra Rose), una sedicenne di origine Navajo che vive a Cottonwood, nello stato dell’Arizona. A seguito di un infarto, Sasha riceve un trapianto di cuore: sono misteriose le circostanze attorno alla morte della donatrice, una sua coetanea di nome Becky LeFevre (Lilliya Reid).

Benedetta Porcaroli e Alice Pagani sono Chiara e Ludovica nel sesto episodio della terza stagione di Baby. Credits: Netflix.

Dove vedere Chambers: Netflix, 3 stagioni

La storia trae liberamente ispirazione dallo scandalo della prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma scoperto nell’estate del 2014 e vuole esplorare le “vite segrete degli adolescenti di Roma”. Protagonisti della serie sono un gruppo di ragazzi dei Parioli alle prese con problemi esistenziali e in cerca di indipendenza, in costante conflitto con le proprie famiglie e alla scoperta di amori negati e accomunati dalla conoscenza di terribili segreti.

Dove vedere Control Z: Netflix, 1 stagione, in arrivo la stagione 2

Protagonista della serie messicana Sofia, la prima ragazza che si decide a voler fermare un hacker, che ha iniziato a rivelare i segreti più intimi e nascosti degli studenti di una scuola, rivelandone l’identità. Ha dunque inizio la sua complicata missione, grazie alla quale riuscirà a fare amicizia e forse a provare per la prima volta sentimenti molto più forti come l’amore. Ciò non fa che invertire le normali gerarchie sociali dell’istituto, facendo dei ragazzi popolari i nuovi bullizzati e degli emarginati quelli più rispettati.

David Stakston in una scena di Ragnarok 2. Credits: Christian Geisnaes/Netflix.

Dove vedere Ragnarok: Netflix, 2 stagioni

La serie tv è ambientata nella piccola città immaginaria di Edda nel mezzo della vasta campagna norvegese. Questa è caratterizzata da poli glaciali che si sciolgono, inverni miti e alluvioni violente. Tutto sembra indicare che Edda sia destinata a un nuovo Ragnarök, ovvero la guerra definitiva che segna la fine del mondo per come lo conosciamo. Sarà Magne infatti, appena giunto in città insieme alla madre e al fratello, a notare che qualcosa non va e a cercare di evitare questo destino. Non solo verrà a conoscenza del fatto che tutte le leggende sono vere, compresa l’esistenza dei Giganti Titani, ma anche che lui ha in sé i poteri del dio Thor e che sarà l’unico in grado di fermarli.

The Society

Dove vedere The Society: Netflix, 1 stagione

The Society ha come protagonisti un gruppo di adolescenti che, in partenza per la gita scolastica, vengono in realtà catapultati in un mondo alternativo da un misterioso autista. In questa nuova città i loro genitori sono assenti e non avendo un modello da seguire, devono ricostruire una nuova società, con tanto di capi e di regole ben precise. Inizialmente in panico, capiranno poi come affrontare le varie problematiche, anche se non mancheranno lotte per il potere e, soprattutto, per la sopravvivenza.

Maitreyi Ramakrishnan in Non Ho Mai. Credits Lara Solanki/Netflix

Dove vedere Non Ho Mai: Netflix, 1 stagione, in arrivo la stagione 2

Serie tv come Elite: Non Ho Mai. La serie racconta le vicende della protagonista Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), studentessa al secondo anno del liceo Sherman Oaks High. Una ragazza ambiziosa e molto esigente con sé stessa, Devi ha un temperamento combattivo e questo la caccia spesso in situazioni difficili.

Dove vedere Love 101: Netflix, 1 stagione

Serie tv come Elite: Love 101. Ci troviamo nella Turchia degli anni ’90, quando un gruppo di adolescenti disadattati decide di unire le loro forze per uno scopo comune. L’obiettivo è quello di far innamorare la loro insegnante preferita dell’allenatore di basket in modo da offrirle un pretesto per non lasciare la città.

Così facendo però i ragazzi non si rendono conto che sono loro a scoprire per primi l’amore. Attraverso questo viaggio, infatti, i protagonisti scoprono di avere in comune più di quanto credono, e che l’amore è un bellissimo dono che non si può “fabbricare”.