The Vampire Diaries: Kat Graham non torna nel possibile reboot

The Vampire Diaries: Kat Graham non torna nel possibile reboot. I fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’ultima reunion di Nina Dobrev e Kat Graham. Le due interpreti rispettivamente di Elena Gilbert e Bonnie Bennett sono rimaste buone amiche anche dopo la fine della serie (nel 2017) e ci hanno regalato uno scatto insieme:

Nina Dobrev e Kat Graham Reunion. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @nina

Ma qual è la vera ragione della reunion? Alcuni fan hanno collegato questo ritrovo con un altro che non era passato inosservato. Recentemente è stato diffuso un rumor sulla possibile reboot di The Vampire Diaries, alimentato da Rick Schwartz, produttore di film come The Departed, Gangs of New York e The Chamber, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Nina Dobrev in cui si congratulava per il reboot.

Schwartz aveva scritto infatti: “Congratulazioni per il reboot di The Vampire Diaries #tvd“ ma il rumor era caduto nel dimenticatoio perché Nina aveva risposto con il commento: “Divertente“, facendo pensare quindi a uno scherzo. Il nuovo post su Instagram però ha fatto tornare ai fan il dubbio che il progetto del reboot sia reale. Ma è davvero così? A fugare ogni dubbio è Kat Graham, che infrange i sogni degli amanti di The Vampire Diaries. Nessun reboot, la reunion è stata dettata proprio dall’amicizia sincera che la lega a Nina Dobrev. Ecco il video in cui risponde alle domande:



Nel video l’intervistatore nota che la reunion con Nina ha fatto impazzire internet e Kat commenta: “Lei sapeva che avrebbe spaccato. Io non pensavo che importasse davvero a qualcuno ma lei li conosce [i fan, ndr] meglio di me“. L’intervistatore nota che i fan si sono chiesti il motivo di questa reunion, pronti a congetture e Kat specifica: “Oh, semplicemente siamo sempre state amiche, siamo sempre amiche“. E alla domanda sul possibile reboot risponde: “Non penso che sia Nina che io siamo interessate a un reboot ma penso che la nostra amicizia durerà per sempre. Questo è il mio sogno“.

All’affermazione sul fatto che ha spezzato con questa affermazione il cuore di molti fan la Graham replica: “Non penso [di aver spezzato i cuori dei fan, ndr], perché penso che quello che hanno visto sullo schermo e l’amicizia e l’amore che provo per lei sono reali ed è tutto quello che la gente ha bisogno di sapere perché alcune cose finiscono, le stagioni finiscono ma alcune amicizie sono per sempre e lei è una persona grandiosa ed è davvero forte ed è sempre stata dalla mia parte nello show e ho avuto davvero bisogno di sostegno a volte e lei c’è sempre stata in ogni aspetto dello show che le persone possono immaginare ma lei è anche incredibilmente forte e davvero è stata dalla ma parte e di quella delle altre donne in quello show“.

