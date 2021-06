temptation-island:-ciavy-contro-alessandro-basciano

In queste ore Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island, ha rilasciato un’intervista a Francesco Fredella, nella rubrica Trends&Celebrities di RTL 102.5 News. Il ragazzo ha così raccontato alcuni inediti retroscena riguardanti Valeria Liberati, con cui nel programma aveva legato molto, ma anche su Ciavy, il suo fidanzato.

Mentre il pubblico attende la nuova edizione di Temptation Island Alessandro Basciano, che aveva partecipato al programma l’anno scorso, ha rivelato alcuni inaspettati retroscena su come sono andate le cose tra lui e Ciavy Maliokapis una volta finito il programma.

Nell’amato reality di Canale 5, infatti, il ragazzo aver attirato l’attenzione di Valeria Liberati che, dopo essere stata chiamata al falò di confronto dal fidanzato, aveva deciso di dirgli addio.

Anche se erano molti quelli che speravano di vedere la romana insieme al suo tentatore, però, i due non hanno mai dato vita ad una storia ma, anzi, Valeria alla fine è tornata con il suo ex. Le cose tra loro sembrano andare davvero bene ma, in queste ore, proprio Basciano ha rivelato di avere avuto qualche screzio con Ciavy!

Alessandro Basciano: volano stracci con Ciavy

“Dopo il programma Ciavy, il suo fidanzato, mi ha scritto su Instagram chiedendomi un ulteriore confronto. Voleva parlarmi, capire come mai la sua fidanzata avesse perso la testa per me. Non ne ho mai parlato, ma ora lo faccio”.

ha raccontato Basciano, intervistato da RTL 102.5 News. Secondo le sue parole, infatti, tra lui e Ciavy c’è stato qualche scontro, soprattutto a causa di alcuni messaggi scambiati con la Liberati.

“Con Valeria non ci siamo più rivisti però ho avuto dei piccoli battibecchi con Ciavy che era arrabbiato perché pensava che tra me e lei ci fosse qualcosa di importante, anche perché lei si è fatta sentire tramite dei messaggi che sono, però, rimasti tali“.

ha aggiunto il giovane. E chissà come prenderà queste confessioni il PR romano…