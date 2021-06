Il sushi di bresaola è un modo leggero e gustoso di mangiare la bresaola, al suo interno ci sono delle verdure croccanti e un mix di formaggi piemontesi freschi, che si abbinano alla perfezione con la bresaola.

La bresaola della Valtellina è stata riconosciuta come prodotto IGP, ma la bresaola si prepara in molti luoghi e con molte carni: bufalo, cavallo, cervo o maiale. La sua particolarità è di essere un salume crudo, non affumicato. In generale è un salume ricco di proteine e povero di grassi e viene usato con frequenza nelle diete ipocaloriche.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

16 fette fette Bresaola della Valtellina I.G.P

100 gr Formaggio Tomino fresco

100 gr Robiola fresca

1 Peperone giallo

1 Carota

1 Costa Di Sedano

Sale

Pepe

Erba Cipollina

Preparazione:

Per preparare la ricetta del sushi di bresaola, tagliate a striscioline sottili il peperone, la carota e il sedano (privandolo dei filamenti) e metteteli a sbollentare 3/4 minuti in acqua bollente.

Mettete i formaggi freschi in una ciotola capiente, aggiungete sale, pepe e e una manciata di erba cipollina, poi lavorate gli ingredienti con una forchetta fino ad ottenere una crema omogenea.

Sovrapponete due fette di Bresaola della Valtellina I.g.p ,spalmate nel centro della fetta un cucchiaio di formaggio, successivamente sistemate in centro una strisciolina di peperone, una di carota e una di sedano poi richiudete la fetta di Bresaola formando un cilindro.

Avvolgete il cilindro nella pellicola da cucina e riponetelo in frigo per almeno 8 ore. Ripetete questa operazione con le altre fette di Bresaola.

Trascorso il tempo necessario per far rassodare il formaggio, eliminate la pellicola e tagliate a fette di circa un paio di centimetri.

Mettete i cilindretti su un piatto da portata e decorate con foglioline di spinacino fresco.