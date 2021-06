Gli spaghetti di zucchine con pomodorini sono un contorno di verdure completamente vegano, che, se accompagnato da crostoni di pane diventano un piatto unico fresco, estivo e bilanciato.

Da alcuni anni a questa parte sono apparsi un po’ in tutti i negozi di casalinghi degli strumenti molto simili a dei grandi temperamatite che servono a ricavare delle strisce, simili agli spaghetti, da alcuni vegetali, tra cui il più semplice è la zucchina sia per la forma facilmente “temperabile”, sia per la consistenza che permette di creare delle strisce lunghe e morbide, senza che si spezzino.

Gli spaghetti di zucchina sono diventati dunque un piatto onnipresente sulle tavole estive e vegane, solitamente conditi con un pesto di erbe aromatiche (per i non vegani un pesto genovese). Questa ricetta invece li propone conditi con un sugo di pomodoro, esattamente come si farebbe per gli spaghetti di grano duro. Il pesto c’è comunque, a base di semi oleosi e lievito alimentare in scaglie.

Quest’ultimo, ancora semi – sconosciuto a chi fa cucina tradizionale, è un prodotto molto usato nella cucina vegana, per il suo sapore e per la sua consistenza, simili al formaggio; si tratta di lievito di birra deattivato, ricco di vitamine del gruppo B, fibre e ferro.

Durata

Tempo di preparazione: 1o minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per gli spaghetti:

2 Zucchine piccole

Per il pesto:

1 cucchiaino semi di zucca decorticati

1 cucchiaino Semi di girasole

1 cucchiaino lievito alimentare in scaglie

1 mazzetto Prezzemolo fresco

q.b. Sale

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Per il condimento a base di pomodori:

6-7 Pomodorino ciliegini

1 Scalogno

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta degli spaghetti di zucchine con pomodorini, versate nel frullatore i semi di girasole, di zucca, il lievito alimentare, il prezzemolo tritato e il sale.

Azionate il frullatore e versate a filo l’olio fino a ottenere un pesto grezzo.

Lavate le zucchine e, con l’apposito attrezzo, riducetele in spaghetti.

In una padella, fate soffriggere lo scalogno tritato con un cucchiaio d’olio.

Unite i pomodori tagliati a spicchi e fateli cuocere fino a quando non si saranno appassiti.

Regolate di sale.

Unite ai pomodori gli spaghetti di zucchine e fateli insaporire per qualche minuto.

Aggiungete il pesto di prezzemolo e semi e cuocete ancora per qualche istante.

Impiattate e servite subito.