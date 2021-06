sabrina-ghio-sui-social-“i-vostri-commenti-stupidi-e-superficiali-…”

Spread the love











Sono trascorsi molti anni da quando Sabrina Ghio ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione partecipando, come ballerina, al noto talent show di Canale 5 Amici. La giovane donna alcuni anni dopo ha poi partecipato come tronista ad un altro celebre programma di Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne, alla ricerca del vero amore. Queste esperienze in tv l’hanno portata a farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, lo stesso che oggi con molto entusiasmo la segue sui social. Purtroppo però se da una parte sono molti coloro che non perdono occasione per scriverle commenti positivi facendole molti complimenti ecco che allo stesso tempo vi sono alcuni follower che invece commentano in maniera negativa. A queste persone l’ex tronista di Uomini e Donne si è rivolta pubblicando su Instagram un lungo sfogo nel quale ha rivelato di trovarsi in ospedale per affrontare un’operazione e di avere molta paura.

Lo sfogo di Sabrina Ghio su Instagram

Sabrina Ghio è solita pubblicare sui social video e fotografie rendendo così tutti i follower partecipi della propria vita. Ciò che però l’ha spinta a pubblicare un lungo sfogo e raccontare un particolare e delicato momento della propria vita sono stati i commenti negativi di alcuni hater che l’hanno definita ‘ridicola’ solamente per avere condiviso delle immagini in barca in bikini. A queste persone la Ghio si è quindi rivolta invitandoli a riflettere prima di scrivere delle cattiverie.

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’”, queste le parole con cui Sabrina Ghio ha iniziato il lungo post di sfogo su Instagram affermando che non è solita parlare della propria vita privata cercando di tutelarla e di mantenere per se sia le vere gioie sia i dolori. “Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali “, con queste parole Sabrina Ghio ha voluto così raccontare del triste e difficile momento che purtroppo si trova ad attraversare. La donna non ha raccontato i particolari di ciò che le sta accadendo ma ha rivelato di trovarsi in ospedale per sottoporsi ad un’operazione. E di avere molta paura.

La forte paura per l’operazione

Sabrina Ghio ha raccontato di quando alcuni giorni fa mentre si trovava sul treno in compagnia della figlia Penny ha ricevuto una brutta notizia a seguito della quale le è girata la testa e le è venuto un attacco di panico. La donna ha raccontato di avere pianto in silenzio per non farsi vedere dalla figlia che le dormiva addosso, ma ha cercato di non perdere la lucidità. L’ex tronista ha rivelato di avere trascorso dei giorni molto duri nel corso dei quali però non ha smesso di essere mamma, fidanzata o figlia e nel corso dei quali ha fatto il possibile per non pensare a quanto le stesse accadendo. “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!”, queste le parole con cui la giovane donna ha concluso il suo post volendo precisare che dietro ad ogni profilo Instagram c’è sempre una persona che magari si trova a dover combattere silenziosamente una battaglia senza avere la voglia o il desiderio di condividerlo con migliaia di persone. Motivo per il quale invita tutti ad essere buoni e gentili sempre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...