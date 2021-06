Regina Elisabetta, la disperazione: è dal 2019 che non accade

La Regina Elisabetta sarebbe disperata dalla notizia che Harry farà visita a Londra ad inizio luglio da solo: Archie rimarrà dunque in Canada insieme alla madre Meghan. Sono ormai due anni che The Queen non vede il pronipote.

La Regina d’Inghilterra Elisabetta II guarda i cavalli al Royal Ascot 2021 (foto di Antony Jones/Getty Images for Royal Ascot).

Il primo luglio dovrebbe essere inaugurata una statua celebrativa di Lady Diana, ed Harry Windsor, il suo secondogenito, ha in programma di fare ritorno a Londra dalla sua famiglia di origine. Inizialmente, era sembrato che Meghan ed il figlio Archie avessero dovuto accompagnare Harry nel viaggio.

Il tabloid Daily Mail rivela che una fonte vicina alla duchessa di Sussex avrebbe respinto l’ipotesi che Meghan possa intraprendere un viaggio di numerose ore a poche settimane di distanza dal parto di Lilibet. Anche Archie dovrebbe rimanere quindi a casa, lasciando Harry da solo nel suo viaggio.

Regina Elisabetta e la distanza da Archie colmata con le videochiamate su Zoom

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra con la First Lady statunitense Jill Biden (foto di David Rose – WPA Pool/Getty Images).

Mentre il giornale britannico Mirror ipotizza che Archie possa essere utilizzato da Harry per riappacificarsi con la famiglia di origine, non è difficile capire il dolore della nonna e Regina Elisabetta II. Per riuscire a rivedere il primogenito di Meghan e Harry, infatti, ha imparato ad usare l’applicazione Zoom, anche se non è un’esperta nell’utilizzo della tecnologia.

Parlando con la giornalista americana Oprah Winfrey, Harry aveva infatti spiegato che, grazie al programma di messaggistica, nell’ultimo hanno aveva parlato con la nonna molto di più di quanto aveva mai fatto di persona. Aveva anche rivelato che, per Natale, la Regina Elisabetta II aveva regalato ad Archie un waffle, e che a lui era piaciuto tantissimo.

Katie Nicholl: “La Regina è davvero disperata”

Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, la Regina Elisabetta sarebbe disperata, perchè non può vedere Archie. Non l’ha consolata l’essere stata fra i primi a sapere della nascita dei figli di Meghan ed Harry. Il primogenito della coppia non torna in Inghilterra da metà novembre 2019, quando si trasferì prima in Canada e poi in California.