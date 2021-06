reazione-a-catena,-marco-liorni-fa-una-domanda-che-mette-in-imbarazzo-i-concorrenti-“ma-voi-due-…-“

Spread the love











Una nuova puntata di ‘Reazione a Catena’, celebre game show televisivo in onda su Rai 1 e condotto dal bravissimo Marco Liorni, è andata in onda nella serata di ieri. Una puntata nel corso della quale a sfidarsi sono state le campionesse in carica, ovvero le Pignolette, contro le Madamadorè. A lasciare tutti senza parole sono state però le parole espresse proprio dal conduttore. Una domanda imbarazzante fatta da Marco Liorni che ha stupito tutti i presenti e che, allo stesso tempo, ha fatto divertire i telespettatori.

Momenti di imbarazzo a Reazione a Catena

Reazione a Catena è un game show televisivo molto seguito dal pubblico di Rai 1 all’interno del quale i giocatori sono soliti sfidarsi in varie performance per mettere alla prova le conoscenze l’uno dell’altro e alla fine aggiudicarsi il montepremi accumulato nel corso del gioco. Nella puntata andata in onda ieri a sfidarsi erano le Pignolette contro le Madamadorè, e proprio durante il gioco le due squadre si sono trovate a dover indovinare la parola ‘bidonata’. Per farlo però avevano a disposizione poche lettere. A questo punto le concorrenti hanno quindi iniziato ad esprimere una serie di parole sperando di indovinare quella giusta. Così una concorrente ha iniziato rispondendo ‘Serenata’, ma la risposta non era esatta. La giovane Serena appartenente al gruppo delle Pignolette ha invece risposto ‘Limonata’, ma anche questa non era la risposta esatta.

La domanda di Marco Liorni alle concorrenti

Proprio l’accostamento delle due parole ha fatto sorridere il presentatore che non ha perso occasione di scherzarci sopra. Marco Liorni ha infatti affermato “Serenata, limonata… Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?”. Una domanda che ha fatto sorridere tutti ma che allo stesso tempo ha provocato un certo imbarazzo nelle concorrenti.

La risposta del pubblico sui social

La battuta fatta da Marco Liorni durante la puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri sera ha davvero stupito non solo le concorrenti in studio ma anche i telespettatori a casa. Proprio su Twitter i follower hanno ironizzato su quanto accaduto scrivendo una serie di simpatici commenti. Un utente ha scritto “Ha chiesto se sono fidanzate per limonata…” mentre invece un altro ha affermato “Che intendeva Liorni con limonata?”. Il gioco è continuato fino a quando ad indovinare la parola sono state proprio le Pignolette che però non hanno individuato la risposta finale esatta e dovranno quindi tornare, questa sera, a giocare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...