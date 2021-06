Rai, arriva l’annuncio: Stefano De Martino rimarrà la prossima stagione?

Dopo le esperienze a Stefano De Martino a “Stasera tutto è possibile” e “Mondo animale“, la Rai confermerà l’ex ballerino di Amici? I direttori Coletta e Di Meo hanno rivelato le aspettative verso il presentatore e cosa farà l’anno prossimo.

Il presentatore Stefano De Martino (foto Instagram).

Il 22 giugno la Rai ha presentato ufficialmente i palinsesti della prossima stagione. Se per gli importantissimi appuntamenti con il “Festival di Sanremo” e l’”Eurovision Song Contest” è tutto ancora da definire, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha le idee ben chiare su chi siano gli artisti su cui bisogna puntare per il futuro della rete pubblica.

LEGGI ANCHE >>> Stefano De Martino, Rai o Mediaset? La scelta sul futuro

NON PERDERTI >>> Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: l’incontro e la reazione del marito – VIDEO

Mentre l’addio a Magalli è confermato e Amadeus si vede assegnare il programma musicale “Da grande”, Coletta si intrattiene con il portale Fanpage riguardo il futuro dell’ex ballerino di Amici, De Martino. Dopo il debutto su Rai 2 nel 2019 con il programma “Made in sud”, è arrivato recentemente a condurre “Stasera tutto è possibile” e “Mondo animale”.

Stefano De Martino, cosa farà a settembre?

Da sinistra: il ballerino e conduttore Stefano De Martino, con la coppia formata da Arianna Alessi e Renzo Rosso, fondatore di Diesel (foto di Jacopo Raule/Getty Images for OTB).

Coletta ha confermato senza esitazioni che Stefano De Martino è un volto molto importante, il futuro della Rai. E rivela: “È talmente importante che gli faremo condurre la serata celebrativa dei sessant’anni di Rai 2“. L’ex ballerino può dunque portare un nuovo tipo di intrattenimento, ma il direttore di Rai 1 ha chiarito che per ora rimane dov’è.

LEGGI ANCHE >>> Stefano De Martino, l’annuncio spiazza tutti: il motivo della scelta – VIDEO

Questo significa che Coletta non ha intenzione di “rubare” De Martino al direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo. La strategia sarebbe quella di far rafforzare il personaggio per poi farlo approdare a Rai 1 quando sarà pronto. Stefano è dunque confermatissimo anche per l’anno prossimo alla guida dei programmi di intrattenimento Rai.