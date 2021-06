Papà, non mettermi in imbarazzo 2 non ci sarà

Brutte notizie per il futuro di Papà, non mettermi in imbarazzo 2: la sit-com ispirata alla relazione di Jamie Foxx con la figlia Corinne non tornerà con la seconda stagione. A deciderlo è proprio Netflix, colosso dello streaming che lo scorso 18 giugno 2021 annuncia la chiusura del progetto in collaborazione con il premio Oscar Jamie Foxx.

Debutta su Netflix mercoledì 14 aprile 2021 la prima stagione dell’emozionante show creato da Bentley Kyle Evans e prodotto da Corinne Foxx e Alex Avant, con Ken Whittingham (Black-ish) alla regia dei primi sei episodi. Gli ultimi due sono diretti dallo stesso Evans che arriva dopo l’uscita di scena di Jim Patterson (The Ranch, Due uomini e mezzo) che si dimette come showrunner prima ancora dell’inizio della produzione.

Dad Stop Embarrassing Me, nel titolo originale, si conclude quindi con una sola stagione per otto episodi, quelli che segnano il ritorno in tv del celebre attore e cantante statunitense Jamie Foxx, qui nei panni del protagonista Brian Dixon.

Trama di Papà, non mettermi in imbarazzo

continua a leggere dopo la pubblicità

Kyla-Drew (Sasha) e Jamie Foxx (Brian) in Papa Non Mettermi In Imbarazzo. Credits: Saeed Adyani/Netflix

Al centro della prima stagione di Papà, non mettermi in imbarazzo seguiamo le vicende di un padre single proprietario di un marchio di cosmetici alle prese con l’arrivo della figlia adolescente sotto lo stesso tetto. Loro sono Brian Dixon (Jamie Foxx) e Sasha (Kyla-Drew), aiutati in questo percorso di crescita genitoriale e adolescenziale dal nonno Pops Dixon (David Alan Grier) e dalla sorella Chelsea Dixon (Porscha Coleman).

Papà, non mettermi in imbarazzo cast, attori e personaggi

Chi abbiamo visto nel cast della prima stagione della sit-com? Ricordiamo il già citato protagonista, nonché ideatore della serie, Jamie Foxx nei panni del padre single Brian Dixon. Accanto a lui troviamo anche la figlia adolescente Sasha (Kyle-Drew), insieme anche al padre Pops Dixon (David Alan Grier) e alla sorella Chelsea Dixon (Porscha Coleman).

Completano il cast della prima stagione Jonathan Kite nel ruolo di Johnny Williams, Heather Hemmens in quello di Stacy Collins, Valente Rodriguez nella parte di Manny e Miracle Reigns in quella di Zia Williams.

Papà, non mettermi in imbarazzo streaming, dove vederla

continua a leggere dopo la pubblicità

Dove vedere in streaming Papà, non mettermi in imbarazzo? Trattandosi di una produzione Netflix Originale, la prima e unica stagione è già disponibile per intero a partire dal 14 aprile 2021.