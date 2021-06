ROMA – I 19.360 migranti sbarcati quest’anno rischiano di rimanere tutti in Italia. A parte i 30 che Irlanda, Lussemburgo e Liechtenstein si sono offerti di ospitare dopo uno dei weekend di fuoco a Lampedusa, di “volenterosi” pronti a condividere per l’estate un meccanismo automatico di redistribuzione non sembrano essercene.