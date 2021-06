loki,-terzo-episodio:-fuga-dall’apocalisse

Loki episodio 3, trama

Il dio dell’inganno affronta una nuova e rischiosa sfida: riuscirà a fuggire dall’imminente Apocalisse? L’episodio 3 di Loki – intitolato “Lamentis” – è arrivato su Disney+. Una puntata molto interessante che ha permesso agli spettatori di conoscere meglio un nuovo personaggio.

ATTENZIONE: quello che segue è la spiegazione integrale del finale della terza puntata della prima stagione di Loki e include grossi spoiler su tutto quello che succede.

Alla fine della precedente puntata, Loki aveva deciso di seguire la Variante all’interno di un portale. Nell’episodio 3 si scopre che i due personaggi sono finiti nella sede della TVA. La Variante sta cercando i Custodi Temporali: per scoprire la loro posizione ha soggiogato, grazie ai suoi poteri, un componente della TVA.

Gugu Mbatha-Raw interpreta Ravonna Renslayer nella serie televisiva Loki. Credits: Disney Plus e Marvel Studios.

Loki e la Variante, attaccati da numerose guardie, iniziano a combattere. Il dio dell’inganno, dopo l’arrivo di Ravonna, utilizza il Timepad per trasferirsi in un luogo (e tempo) misterioso. La Variante scopre che la destinazione scelta casualmente è Lamentis-1 (nel 2077), una luna che sta per essere totalmente distrutta. Dopo aver messo da parte alcune incomprensioni, i due viaggiatori del tempo iniziano a collaborare.

Il Timepad è scarico: Loki e la variante dovranno cercare una fonte energetica. Una donna rivela ai due personaggi l’esistenza di un’arca creata per salvare alcune persone. I nostri “anti-eroi” si intrufolano all’interno del treno che si sta recando presso il luogo di partenza, ma Loki – dopo essersi ubriacato – rovina il piano: i due vengono cacciati. Durante la caduta dal treno in corsa, il dispositivo per il teletrasporto viene danneggiato. Decidono comunque di raggiungere il loro obiettivo: durante il tragitto (questa volta per salire sull’arca), Loki scopre che gli agenti della TVA sono, a loro insaputa, delle varianti. La nuova alleata dell’astuto protagonista, come anticipato nella recensione della precedente puntata, è Sylvie.

Il terzo episodio di Loki, finale

Vorresti scoprire come finisce l’episodio 3 di Loki? Il dio dell’inganno e Sylvie raggiungono la località. Cercano di superare la folla e di intrufolarsi nel veicolo. L’enorme arca esplode: stupendo la coppia e tutte le altre persone che stavano cercando di ottenere un posto. Come faranno Loki e Sylvie a fuggire? Per scoprirlo dovremo attendere il prossimo episodio.

Le storie dei protagonisti

Durante l’episodio 3 di Loki, il dio dell’inganno e la sua Variante conversano. Si scopre ben presto che le loro storie presentano alcune discrepanze. Sylvie – pur conoscendo da sempre la sua vera identità (Loki ha scoperto le sue origini solo dopo moltissimi anni) – non ricorda quasi più la madre. Durante le prossime puntate potremmo sicuramente scoprire nuovi dettagli.

Tom Hiddleston nei panni di Loki in una scena della serie. Credits: Marvel Studios/Disney Plus.

Cos’è Lamentis-1?

La serie televisiva introduce inoltre una luna abitabile, Lamentis-1, che orbita intorno al pianeta Lamentis. Questa località è inedita, non essendo apparsa nei fumetti Marvel. Nel 2077 il pianeta Lamentis sarà distrutto e i frammenti colpiranno la sua luna, distruggendo la popolazione.

L’episodio 3 rivela che sarà costruita un’arca, ma l’accesso sarà riservato solo ad alcune ricche persone. Un detrito del pianeta colpirà il veicolo spaziale, distruggendolo: riusciranno gli abitanti della luna a salvarsi da questa catastrofe?