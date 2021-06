in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-23-giugno:

Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presidente francese Emmanuel Macron a Napoli per un bilaterale su nuove misure europee contro la pandemia. Il 23 marzo consulta i leader di altri 8 Paesi Ue (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Slovenia) e con […]

Diritti civili Il Vaticano fa l’eutanasia alla legge anti-omofobia Nota del Vaticano in base ai Patti Lateranensi contro il ddl Zan in nome della libertà d’espressione. Il testo rischia di essere affossato in Senato

Rifondazione 5 Stelle, il post e la lista: la guerra dei due Beppe A forza di liti e rinvii sono finiti sull’orlo del precipizio. E ora i Cinque Stelle, tutti, guardano di sotto e sentono freddo. Hanno paura che il rifondatore Giuseppe Conte si stufi delle lungaggini e dello scontro con Beppe Grillo per tornare al progetto originario, una lista sua, una lista Conte: e chi ci volesse […]

Governo Licenziamenti: ecco il decreto di Chigi con i blocchi selettivi Questione lavoro – Si avvicina la scadenza del 30 giugno

Medaglia – IL partigiano di B. Consiglio di Stato, i miracoli di Frattini: promosso con ben 13 anni di assenze Nominato presidente aggiunto “per anzianità”, ma da tempo immemore fa solo politica

L’Afghanistan merita un “sistema islamico” È la parola del mullah Per governare l’Afghanistan dopo il ritiro completo delle truppe statunitensi e della Nato e porre fine alla guerra con il governo filo-occidentale di Kabul, il cofondatore e vice leader dei talebani Abdul Ghani Baradar sostiene sia necessario un vero sistema islamico: “Un vero sistema islamico è il mezzo migliore per la soluzione di tutti i […]

Europei di Calcio Uefa, l’assist di Merkel contro la finale a Londra L’asse Roma-Berlino per portare la finale degli Europei in Italia. Così il pallone diventa il terreno dove l’Europa, cioè Draghi insieme a Merkel, sfida il Regno Unito di Boris Johnson, con la cancelliera tedesca che segue il premier italiano: “La Gran Bretagna è una zona a rischio variante, l’Uefa sia responsabile”. I due leader aumentano […]

Diplomazia “Conta solo la politica, non il Concordato” Il professore: “i dubbi sono legittimi, ma non c’entrano con l’accordo degli anni 80” – l’intervista – f. margiotta broglio

Commissione. Lettera di Graviano, Cartabia in antimafia Sulla lettera inviata da Giuseppe Graviano (in foto) alla ministra Marta Cartabia – e rivelata dal Fatto il 14 giugno – alcuni membri della commissione Antimafia chiederanno chiarimenti alla Guardasigilli nel corso della prossima audizione, la cui data deve essere ancora fissata. La Cartabia era stata udita in Commissione lo scorso 10 giugno. In quell’occasione, […] di Val. Pac.

La pandemia Covid, maxi-causa contro lo Stato: si parte l’8 luglio Class action – Oggi depositati a Roma nuovi atti: altre 200 famiglie si costituiscono in giudizio. Han perso i loro cari tra 2ª e 3ª ondata

Eterologa “Il test degli anticorpi di Draghi dopo la 1ª dose è inutile”. Parola di medici Cambio dose – L’Iss conferma: “Pratica non consigliata” di Natascia Ronchetti

Spagna Catalogna, la grazia è poco I separatisti: “Referendum” Probabilmente non verrà mai scattata la scomoda foto dei nove detenuti separatisti catalani all’uscita dal carcere. Questo perché – sebbene l’indulto non richiesto e concesso ieri dal governo Sánchez sia immediato dopo la firma del Re e la liquidazione del Tribunale supremo oggi – molti di loro già staranno usufruendo del permesso per il ponte […]

Bolivia – In cammino verso La Higuera Sulle tracce del Che, sepolto due volte eppure mai morto Accanto al luogo dove Guevara venne seppellito per la prima volta, sorge il centro anti-Covid di Vallegrande, la cittadina dove venne trasportato in elicottero il cadavere del Che prima che fosse esibito nella lavanderia dell’ospedale. La clinica anti-Covid è stata allestita all’interno del Centro Cultural Guevara, un edificio realizzato per commemorare il 50° anniversario della […] di Alessandro Di Battista

Haim Baharier E dio creò cappelli e vermi Un saggio su schiavitù e salvezza. Gli ultimi 10 oggetti donati

Cinema La riapertura è “Crudelia” e il botteghino poverissimo Gli strascichi della pandemia sono allarmanti, con incassi giornalieri che a stento superano i 100 mila euro. Persino il duro e puro Spielberg si è arreso ai colossi dello streaming