i-russi-a-bergamo

Stimato Direttore,

ha richiamato la nostra attenzione l’ampio articolo intitolato “Bergamo, virus, spie e vaccini” pubblicato sul Suo quotidiano il 20 giugno, in cui il giornale ripercorre i fatti di marzo–aprile 2020, quando un gruppo di medici virologi ed esperti disinfettatori russi ha operato nel Nord Italia.

Tre righe e mezzo dell’articolo contengono l’ammissione che “i soldati russi a Bergamo hanno fornito assistenza concreta, curando decine di pazienti, durante le ore più buie della storia recente e disinfettando decine di centri per anziani”. Le restanti quasi 500 sono una congerie di invenzioni sul contenuto reale di quella che sarebbe stata una missione militare dell‘intelligence russa nello spirito delle “guerre ibride”, “una campagna di disinformazione e propaganda“, con addirittura elementi della “competizione per riscrivere la mappa geopolitica del pianeta”. Tentare un’analisi dettagliata di tutta questa serie di invenzioni sarebbe una perdita di tempo. Prendiamo in considerazione solo alcuni fatti.

Ricordo bene come un anno fa questo stesso giornale e un certo numero di altri media italiani cercò, senza alcuna prova, di individuare la natura spionistica della nostra missione che avrebbe tentato di ottenere informazioni sulle strutture militari italiane e della Nato a Bergamo e Brescia, dove erano impegnati i nostri specialisti. I chiarimenti in merito al fatto che quelle aree erano state individuate dalle autorità italiane sono stati semplicemente ignorati. C’è voluto più di un anno perché gli autori di La Repubblica ammettessero finalmente quello che era ovvio e cioè che le strutture militari italiane e della Nato, come è risultato, non erano l‘obiettivo della nostra missione umanitaria (pare non siano avvezzi a scusarsi per la palese disinformazione, attivamente diffusa nella primavera del 2020).

Ma, come si dice, ciò che è storto non si può raddrizzare (Ecclesiaste 1:15). Ora gli scrittori di La Repubblica ci attribuiscono la colpa di aver inviato in Italia i nostri migliori medici virologi ed epidemiologi, dotati di grande esperienza(è vero, ne abbiamo orgogliosamente parlato fin dall’inizio), di aver utilizzato sul posto un moderno laboratorio mobile, che avrebbe analizzato “la struttura genetica del virus e inviato i dati a Mosca con il sistema satellitare di comunicazione criptata“. Sì, anche allora abbiamo parlato di questo laboratorio mobile che era impegnato esclusivamente nel monitoraggio della salute del contingente, nella messa a punto delle metodiche e delle dosi di protezione immunitaria, nell’analisi Pcr e nella genotipizzazione. (A proposito, effettivamente abbiamo registrato casi di infezione da coronavirus tra i nostri militari che hanno lavorato nelle zone più pericolose d’Italia). Di quali altri compiti e possibilità nascoste di questo laboratorio possono parlare gli autori, se loro stessi ammettono che nessun estraneo ha potuto accedervi.

Poi, l’affermazione forse più ridicola e sacrilega dell’articolo: “il vaccino Sputnik V è nato dal virus italiano”. (I russi hanno rubato il Covid italiano?!) Gli autori cercano di tracciare un legame causale e temporale diretto tra il lavoro della nostra missione e l’invenzione del vaccino russo. E cioè: i dati clinici acquisiti in Italia “con un’operazione di spionaggio” avrebbero permesso ai nostri specialisti di produrre un vaccino nel più breve tempo possibile. I conti non tornano. Fonti sanitarie e militari in Italia –dice il giornale–confermano che “i russi non erano autorizzati a portare campioni e provette fuori dagli ospedali dove curavano i pazienti”. Inoltre, la Russia ha iniziato a testare lo Sputnik V su volontari già a giugno e ad agosto questo vaccino è stato il primo al mondo ad essere certificato. È chiaro anche a un profano che l‘invenzione del vaccino non poteva che essere il risultato di molti anni di ricerca su altre malattie virali. È assolutamente ovvio che il lavoro eroico dei nostri militari in Italia,durato ben 46 giorni, ha fornito una certa esperienza nella comprensione del pericolo di questa malattia, della velocità e delle peculiarità della diffusione dell’infezione,arrivata in Russia, com‘è noto,tre o quattro settimane dopo l’Italia. E questa esperienza è stata debitamente utilizzata per sviluppare le nostre misure contro la pandemia. Ma dove sarebbe qui il crimine?! Si tratta di un percorso di collaborazione assolutamente naturale e generalmente accettato, che peraltro prosegue ancora oggi. Al momento, l’Istituto Spallanzani di Roma sta conducendo studi clinici scientificamente importanti sul vaccino Sputnik V con la partecipazione di specialisti russi. Altre prove sono previste nell’ambito del rispettivo Memorandum di cooperazione firmato nell’aprile di quest’anno. Se il giornale Repubblica dedicasse anche solo un centesimo del suo voluminoso materiale a tale lavoro comune,volto a combattere l’epidemia, a nostro parere offrirebbe un servizio migliore e più interessante ai lettori dell‘autorevole quotidiano.

E infine, un’ultima cosa. Gli autori definiscono Bergamo “un campo di prova per nuovi conflitti ibridi“. Noi invece partiamo dall’assunto che questo è il luogo in cui al popolo italiano in difficoltà i vertici e il popolo della Russia hanno disinteressatamente dato una mano. Qui sta la principale divergenza con la redazione del giornale, la cui politica provoca la nostra reazione a questo genere di informazioni.

L’autore è ambasciatore della Federazione Russa in Italia

***

Gli italiani guardano con amicizia al popolo russo e per questo hanno accolto con gratitudine nel marzo 2020 l’invio di un contingente di soccorso. La nostra inchiesta pone in evidenza un’altra questione: quale attività ha realmente svolto a Bergamo la missione militare russa e quanto fosse disinteressata. Perché – ricorrendo alla stessa citazione dell’ambasciatore – “non si sazia mai l’occhio di guardare” (Ecclesiaste 1:8).

In Italia è stato mandato uno squadrone di virologi, epidemiologi e scienziati di grande livello ma meno di dieci tra medici e infermieri avevano esperienza di terapia intensiva. A cosa servivano quindi le competenze del personale russo? Le dichiarazioni rese da questi ufficiali alla stampa governativa russa dimostrano come abbiano subito trasmesso a Mosca le informazioni sulla pandemia raccolte a Bergamo: informazioni mai condivise con le autorità italiane. È vero: è stato mostrato ai media russi il laboratorio mobile, ma nessun italiano vi ha avuto accesso mentre in Lombardia ai militari russi è stato permesso l’accesso a qualsiasi dato clinico. Quanto al vaccino Sputnik V – come ufficialmente dichiarato – è stato realizzato e testato con la “decisiva collaborazione” dei militari del 48° Istituto Centrale di Ricerca russo, massicciamente attivi a Bergamo dove erano presenti i direttori di due dei laboratori che lo hanno sviluppato.

È infondato parlare di “conflitti ibridi”? La disinformazione sulla pandemia in Italia diffusa da alcuni media molto vicini al governo russo è nota. E ricordiamo che proprio in quel periodo personale militare dell’ambasciata russa ha iniziato un’operazione di spionaggio ai danni del nostro Paese, poi sventata con il fermo in flagranza di un ufficiale russo e l’espulsione di altri due. Tra gli espulsi, c’era l’addetto militare che ha gestito la logistica del contingente a Bergamo.

Floriana Bulfon e Gianluca Di Feo