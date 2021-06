guida-all’acquisto-del-monopattino-elettrico:-come-scegliere-quello-giusto-e-dove-comprarlo

Con la batteria nel manubrio o nel pianale? Con i freni meccanici o “a piede”? Con che tipo di ruote? E quanto si deve spendere per stare sicuri? Come già l’anno scorso, con l’arrivo della bella stagione torna a crescere l’interesse verso i monopattini elettrici, che insieme con monoruota, segway e biciclette sono una valida alternativa all’auto e allo scooter per chi deve muoversi in città.