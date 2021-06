frontale-tra-due-auto-a-magliano-alfieri:-ci-sono-due-feriti

Spread the love

La mattinata del 23 giugno in provincia di Cuneo si è aperta con un brutto incidente avvenuto a Magliano Alfieri.

Si tratta di uno scontro frontale tra due auto, che ha coinvolto due persone, rimaste incastrate negli abitacoli dei loro veicoli.

Si tratta di T.R., di 66 anni, trasportato in ambulanza all’ospedale di Verduno, e di A.T., 19 anni, elitrasportato a Cuneo. Entrambi i coinvolti sono in codice giallo.