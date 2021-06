Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi (22 giugno) per rintracciare e recuperare due escursionisti francesi in difficoltà sulle montagne di Pietraporzio. Dopo aver perso il sentiero, hanno chiamato i soccorsi: sul posto l’elicottero dei VVF che hanno individuato i due ragazzi, riportandoli alla propria vettura in piena sicurezza.