Break Magazine punta sugli imprenditori innovativi e dedica la cover ad Enrico Massi

innovazione e idee che cambiano il mondo Enrico Massi l’imprenditore in copertina il 10 di luglio su break magazine

Giovane imprenditore di origini abruzzesi, è l’unico erede di Francesco Massi ed Evelina Ettorre. Enrico Massi è l’unico rampollo della famiglia Massi, anche se meglio conosciuta in Italia come famiglia Ettorre nel business degli pneumatici. Conosciamolo meglio sia negli aspetti del suo privato sia da quelli più pubblici. (nonostante sia molto geloso della sua privacy).

Chi è Enrico Massi

Classe 1981, Enrico Massi è nato il 12 Ottobre a Teramo.

Dopo essersi diplomato, ha proseguito gli studi della facoltà di scienze sociologiche presso l’Università degli Studi di Teramo.

Durante l’impegno universitario ha iniziato a collaborare nelle aziende di famiglia assumendo la figura di direttore commerciale nel settore del full service degli pneumatici per autobus.

Tra gli studi sociologici e il mondo dell’imprenditoria il giovane Enrico non ha mai avuto alcun dubbio: senza remore ha scelto infatti il secondo, puntando a far diventare la sua azienda la prima in Italia in termini di fatturato nel suo settore.

E’ affascinato dalle scienze umanistiche e sociali, ma preferisce sempre l’attività d’impresa.

Enrico Massi: la vita privata

A detta di molti sembrerebbe essere il perfetto erede, dove è riuscito a riassumere le migliori qualità del padre con i migliori aspetti caratteriali della mamma Evelina.

Tra le caratteristiche che gli vengono riconosciute vi sono:

La caparbietà.

L’intraprendenza.

La sintesi.

Caratterialmente è molto solare proprio come i suoi genitori. Preferisce trascorrere il proprio tempo con i suoi più stretti collaboratori oltre che con la sua famiglia.

E’ molto restio a lasciare interviste e non ha profili social.

curiosità su Enrico Massi

– Enrico Massi non segue nessuno sport.

– Come tutti gli altri membri della sua famiglia non è presente sui social.

– E’appassionato di nautica.

Il patrimonio di Enrico Massi

È l’unico della sua famiglia a controllare il 100% della Eudemonia V Ltd, una Holding con sede a Londra.

Con la sua Holding controlla in Europa società nei settori della consulenza aziendale, della ristrutturazione societaria, e dei processi industriali.

A Malta controlla il 100% della Issam Consultancy Ltd dove è anche Director. Quest’ultima società è proprietaria della piattaforma EatScanner.com, un’app che si occupa di aggregare le offerte di cibo d’asporto e domicilio. La stessa società è proprietaria anche del brand Aldilapp, un’applicazione per smartphone utilizzata dai visitatori dei cimiteri.

Ovviamente a queste quote andrebbero sommate tutte le risorse della famiglia, compreso il patrimonio immobiliare.

Dove vive Enrico Massi?

Di certo alla famiglia non mancano case e residenze, in Italia e non. Enrico ha abitato per anni con la sua famiglia sul litorale di Roseto degli Abruzzi dove possiede una casa. Ora vive stabilmente a Malta, dove i suoi 3 figli possono seguire gli studi internazionali.

