bonolis:-sonia-bruganelli-in-vacanza-senza-di-lui?

In questo periodo Sonia Bruganelli, che presto prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, si sta godendo qualche giorno di mare con la figlia. In vacanza con loro, però, non sembra esserci il marito Paolo Bonolis. Che sia un altro segnale di crisi?

Come si può facilmente intendere dalle sue stories in questi giorni Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sta trascorrendo la sua estate in Sardegna.

La donna, che a settembre vestirà i panni dell’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sui social è molto attiva e così condivide con i suoi followers diversi momenti della sua vita.

Di recente si è parlato molto di una possibile crisi fra lei e il marito e proprio in queste ore sono emersi alcuni nuovi sospetti. Nei post e nelle stories della donna, infatti, il conduttore non appare mai. I due hanno deciso i fare vacanze separate?

Sonia Bruganelli: è finita con Paolo Bonolis?

Tra un post dedicato alle meravigliose spiaggia sarde ed una tenera foto con la figlia Adele, Sonia Bruganelli ha condiviso moltissimi contenuti di recente. La donna, infatti, si sta godendo la fine di giugno a Santa Margherita di Pula, in un lussuoso resort e sui suoi social appare spesso felice e rilassata.

La donna sta passando le vacanze con due dei suoi più cari amici e con la figlia Adele. Assente ingiustificato, invece, è il marito Paolo che, a quanto pare, è rimasto a Roma con i loro due altri figli, Silvia e Davide.

Secondo i più attenti il motivo delle vacanze “da separati” sarebbe proprio da imputare alla crisi che, a quanto pare, avrebbe coinvolto i due coniugi.

Era stata la stessa Sonia a sollevare qualche sospetto, con alcuni commenti in cui parlava del compagno come di un “ex marito“. Come staranno davvero le cose tra loro?