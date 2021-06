amici:-giulia-stabile-tra-i-professionisti?

Spread the love

La ballerina italo-spagnola entrerà nella società di Maria De Filippi e si aggiungerà al cast di ballerini professionisti per la prossima stagione di Amici, talent vinto nella scorsa edizione proprio da Giulia Stabile. La notizia, ancora non ufficiale, in una recente intervista.

Giulia Stabile, amatissima dai telespettatori di Amici, la rivedremo ancora in tv, proprio nel programma attraverso il quale ha potuto mostrare il proprio talento nella danza al pubblico del piccolo schermo.

Dopo la vittoria del talent, la ballerina sarebbe stata assoldata in Fascino, società di Maria De Filippi, e sarà fra i ballerini professionisti della prossima edizione dei Amici.

La notizia non ancora ufficiale

Non ci sono ancora notizie ufficiali su questa svolta professionale di Giulia Stabile, che da allieva si ritrova ad essere nel corpo dei professionisti di Amici.

La notizia è trapelata da un’intervista per Vanity Fair rilasciata insieme al suo fidanzato Sangiovanni, cantante anche lui ex allievo e secondo classificato della stessa edizione di Amici vinta da Giulia.

Nell’articolo si legge che Giulia Stabile è attualmente sotto contratto con la Fascino, società di Maria De Filippi, e che nella prossima edizione di Amici il pubblico la rivedrà tra i ballerini professionisti.

Giulia Stabile, amatissima dal pubblico

Giulia Stabile è il prodigio che Maria De Filippi non ha voluto farsi sfuggire. Una ballerina che da allieva, tra i banchi del talent, aveva conquistato il pubblico in modo trasversale, grazie ai suoi grandi sorrisi, alla sua spontaneità, ma soprattutto al suo grande talento nella danza che l’ha portata a raggiungere la vittoria di Amici, realizzando così il suo sogno.

Il pubblico l’ha amata ancora di più dopo la nascita della storia d’amore con Sangiovanni, cantante e anche lui allievo nella scuola di Amici insieme alla ballerina italo-spagnola, e che ora sta scalando le classifiche con la sua hit Malibu.

Come nel più romantico degli scenari immaginabili, sia Giulia che Sangiovanni sono arrivati in finale nel talent, aggiudicandosi il primo e il secondo posto della ventesima edizione, e rimanendo ancora insieme anche dopo la fine del programma.