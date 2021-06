Volocity è il taxi volante elettrico per spostarsi a Parigi

L’ha presentato la società tedesca Volocopter nella capitale francese, dove potrebbe entrare in funzione nel 2024 per le Olimpiadi

C’è traffico sul Lungosenna o sugli Champs-Élysées? Nel giro di qualche anno potrebbe non essere più un problema: nei cieli di Parigi potrebbero, infatti, sfrecciare presto taxi volanti ed elettrici, per raggiungere il Louvre o Montmartre senza intasare le strade. All’aeroporto di Le Bourget, vicino alla capitale francese, la società tedesca Volocopter ha presentato in questi giorni i suoi Volocity: elicotteri elettrici dal design avveniristico pensati per spostarsi nelle grandi città. L’obiettivo è di diventare operativi a Parigi per i giochi olimpionici del 2024.

Volocopter studia da anni il taxi volante, sviluppato seguendo gli standard richiesti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). Con 18 rotori e due posti, VoloCity non crea emissioni perché è elettrico e decolla in verticale dai VoloPort, che secondo i piani potrebbero essere costruiti in prossimità di aeroporti, stazioni e grandi hub di trasporto. In questo modo si eviterebbe di creare ulteriore traffico nelle strade che collegano i luoghi di transito, sorvolando (è il caso di dirlo) il problema degli ingorghi.