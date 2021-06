un-murale-per-battiato-a-corsico.

Lo street artist Mario Jin davanti al murale realizzato a Corsico (Foto Comune Corsico)

Il Comune di Corsico dedica un murale a Franco Battiato.

L’artista, scomparso da poche settimane, è il protagonista del murale realizzato lo scorso week-end sul muro circolare dell’edificio presente in via Milano angolo via Turati, nei pressi del ponte Galetti. Rappresenta il primo step di un trittico che verrà completato subito dopo l’estate ricordando altri due importanti personaggi, uno scienziato e un magistrato.

“Ho accolto molto volentieri la proposta – commenta il sindaco Stefano Ventura – di far realizzare tre diversi murales, perché sono una forma d’arte capace di dare colore, di esprimere dei pensieri e delle sensazioni, di ricordare alcune figure della musica, ma anche della scienza e della magistratura che hanno lasciato a tutti noi importanti eredità. Un progetto che si inserisce nel solco di quanto è stato già avviato il mese scorso con due opere.

La prima è il murale in piazza Papa Giovanni XXIII: è stato ideato dagli studenti del Falcone-Righi e realizzato dai giovani della Libera Masseria di Cisliano per rendere omaggio ai giudici Falcone, Morvillo e Borsellino e agli agenti delle loro scorte, oltre che ad altre vittime di mafia. La seconda è il murale dedicato alla natura, con in primo piano un airone, realizzato da Enel lungo l’Alzaia in occasione del Giro d’Italia”.

Il trittico di via Milano-via Turati, che si intitolerà “Le cure”, intende richiamare il valore della musica e della poesia, della medicina e dell’impegno civile.

“Voglio ringraziare in prima battuta Mario Jin – dice la dottoressa Marinela Kopo, ideatrice dell’iniziativa – il bravissimo street artist che ha accolto con entusiasmo la proposta di decorare i muri esterni della struttura di via Milano. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali e all’amministrazione per avere autorizzato la realizzazione del murale, condividendo lo spirito del percorso di cura, decoro e bellezza cui l’opera si ispira”.(MiaNews)