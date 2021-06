New York – Cercasi uno sceriffo alla Rudy Giuliani per fermare il crimine a New York. Oppure il suo esatto contrario? Oggi si tengono le primarie democratiche che di fatto eleggono il successore del sindaco uscente Bill de Blasio. Nella Grande Mela i repubblicani sono così minoritari, che chi vince la corsa tra i dem ha la quasi certezza di diventare primo cittadino nel voto finale a novembre.