temptation-island,-filippo-bisciglia:-“non-era-mai-successo”

Mercoledì 30 giugno debutterà finalmente su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Tutto è pronto per il ritorno del reality e alla conduzione troveremo di nuovo Filippo Bisciglia, che proprio in queste ore, ha raccontato di alcuni cambiamenti nella nuova stagione dell’amato programma!

A fine mese, per la gioia di migliaia di fan, tornerà finalmente Temptation Island, reality prodotto da Maria De Filippi che ogni anni tiene una vasta fetta di pubblico incollato alla tv.

Le sei coppie che prenderanno parte alla nona edizione sono state presentate in questi giorni e, così, i telespettatori hanno già potuto conoscere Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Claudia e Ste, Natascia e Alessio e Valentina e Tommaso.

Proprio in merito a questi ultimi due Filippo Bisciglia a rivelato, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, degli interessanti retroscena. Una differenza di età come la loro, che sono divisi da ben 19 anni, non è mai stata portata nel reality.

Temptation Island: record per due concorrenti

Quest’anno, per la prima volta, a Temptation Island parteciperà una donna fidanzata con un ragazzo molto più giovane di lei. A commentare questa novità è stato il conduttore Filippo Bisciglia.

“Non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere”.

ha infatti spiegato l’ex gieffino, rivelando che la gelosia sarà all’ordine del giorno.

“Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown”.

ha aggiunto poi, svelando anche che per lui il momento dello sbarco sull’Isola per lui è il più emozionante di tutti.

“Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta”.

Insomma, il conduttore non vede l’ora che il programma venga messo in onda… e anche noi!