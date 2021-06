Lo stecco gelato allo yogurt e more è un dolce light e sano, preparato con lo yogurt e la frutta fresca frullata e poco zucchero. In questa ricetta vi proponiamo di profumare il gelato con la menta, ma potete scegliere qualsiasi altra erba aromatica a piacere, o aggiungere un po’ di vaniglia. Un altro abbinamento che vi consigliamo è quello delle fragole con il basilico.

La soluzione di preparare questi dolci con lo yogurt, invece che con l’acqua, li rende molto più cremosi dei ghiaccioli, e molto simili a un gelato.

Le more sono ricche di vitamine, in particolar modo di vitamina C, contengono anche acido folico, importantissimo durante la gravidanza, fibre e sali minerali. Dissetanti, depurative ed antireumatiche, hanno proprietà antiossidanti, proteggono occhi e pelle dai raggi UV, e rafforzano ossa e sistema immunitario.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti + 8 ore circa di riposo in freezer

Dosi per

4 persone

Ingredienti

125 g More una vaschetta

50 g Zucchero Semolato

1 Lime succo

150 g Yogurt naturale

2-3 foglioline Menta fresca

Preparazione:

Per preparare la ricetta dello stecco gelato allo yogurt e more, lavate le more e le foglioline di menta sotto l’acqua corrente e spremete il lime.

Versate frutta, menta e succo insieme allo zucchero nel bicchiere del mixer o di un frullatore e frullate accuratamente.

Se non amate i semini delle more, frullatale separatamente e passatele al setaccio.

Unite poi la purea ottenuta a zucchero, menta e succo di lime e frullate nuovamente per amalgamare.

Unite anche lo yogurt e amalgamate bene.

Versate negli stampini da ghiacciolo e passate in freezer per un’ora circa.

Appena si saranno solidificati leggermente, estraeteli e infilate gli stecchini di legno (in tal modo dovrebbero rimanere diritti e centrati).

Rimetteteli in freezer e lasciateli solidificare per almeno 5-6 ore prima di consumarli.