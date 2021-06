La pasta cremosa alle erbe e pomodorini è un primo piatto leggero e saporito perfetto per chi ama l’homemade, prevede infatti che ogni singola preparazione sia fatta in casa: la pasta, i pomodori confit e anche il formaggio.

Il procedimento per ottenere il formaggio spalmabile è semplicissimo, ma richiede una notte di riposo in frigorifero, il che significa che per preparare questa pasta bisogna organizzarsi dal giorno prima. È un procedimento di filtrazione, che toglie il siero dallo yogurt e crea una crema acidula perfetta non solo per condire la pasta ma anche da spalmare sui crostoni di pane.

La pasta fresca fatta in casa ha sempre una marcia in più, se però volete semplificare leggermente i passaggi, impastatela con l’impastatrice automatica e stendetela con l’uso della macchina per tirare la sfoglia, che vi permetterà anche di tagliare le tagliatelle.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 130 minuti

Tempo totale: 190 minuti + una notte di riposo in frigo per lo yogurt

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per le tagliatelle:

400 g Farina 00

4 Uova bio

1 pizzico Sale

1 mazzetto Timo fresco

q.b. Farina di semola per la spianatoia

Per il condimento:

250 g Yogurt greco bianco e intero

2 rametti Pomodori ciliegino

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

½ spicchio Aglio

1 rametto Timo

Preparazione:

Per preparare la ricetta della pasta cremosa alle erbe e pomodorini, la sera prima, prendete una ciotola capiente, un colino a maglia fine e un canovaccio di cotone o lino pulitissimo, foderate il colino con il canovaccio, versateci dentro lo yogurt e, con uno spago, chiudete, stringendo il più possibile e strizzando leggermente lo yogurt.

Appoggiate il colino sulla ciotola, in modo che il siero contenuto nello yogurt possa colare sul fondo.

Mettete in frigorifero e lasciatelo per circa 10/12 ore.

Il giorno dopo aprite il telo, avrete ottenuto un formaggio spalmabile delicato e fresco, da condire a piacimento.

Accendete il forno a 90 ° C.

Tagliate i pomodorini in due e disponeteli con la parte tagliata verso l’alto su una placca, foderata di carta forno.

Tritate il mezzo spicchio d’aglio molto finemente e cospargetelo sui pomodorini, conditeli tutti con qualche goccia d’olio e infornate, per circa 2 ore.

Controllate la cottura e decidete fino a che punto far asciugare i pomodorini, possono tranquillamente restare in forno per un’altra ora.

Togliete le foglioline di timo dai rametti e se sono troppo grandi tritatele grossolanamente in modo da renderle più fini.

Formate sulla spianatoia di legno una montagnetta di farina e con le dita formate un incavo al centro, abbastanza grande per contenere le uova.

Aggiungete le uova cercando di non farle sbordare, sbattetele con una forchetta in modo che i tuorli si amalgamino con gli albumi e aggiungete il pizzico di sale.

Cospargete con le foglioline di timo e iniziate con le dita a prendere la farina dai bordi e coprite le uova iniziando a impastare.

Continuate a lavorare finché l’impasto risulterà morbido ed elastico, ci vogliono circa 10 minuti, poi dategli una bella forma e copritelo con un telo o con della pellicola per alimenti e mettetelo in frigorifero per circa mezz’ora.

A questo punto, potete procedere nel tirare la pasta e tagliarla nella forma che desiderate, potete tirarla bella sottile con il mattarello, prendendone piccole pari per volta dal panetto, infarinando la spianatoia.

Lasciate asciugare le tagliatelle cospargendole con un po’ di farina di semola, adagiate su carta forno e copritele con un canovaccio.

Cuocete la pasta in una pentola capiente, con l’acqua salata, per circa 10′, ma naturalmente assaggiate e decidete a seconda dei vostri gusti quando scolarla.

Conditela in una capiente ciotola, con il formaggio cremoso, i pomodorini confit, aggiungete qualche fogliolina di timo fresco ed eventualmente un filo di olio EVO per mantecare.