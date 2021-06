new-amsterdam-3,-anticipazioni-sulla-quinta-e-ultima-puntata

New Amsterdam 3 quinta puntata, le anticipazioni

New Amsterdam 3 quinta puntata: volge al termine l’appuntamento in prima visione su Canale 5 con New Amsterdam. La quinta puntata della terza stagione con da Ryan Eggold va in onda martedì 29 giugno.

Il dottor Max Goodwin guida il personale medico dell’ospedale New Amsterdam di New York. La pandemia ha messo in ginocchio il mondo intero, aumentando le difficoltà nell’accesso al sistema sanitario e le ineguaglianze sociali.

Di seguito la trama degli episodi 13 e 14 della terza stagione di New Amsterdam, in onda martedì 29 giugno su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

New Amsterdam stagione 3 episodio 13 “Tempo di lottare”

Max (Ryan Eggold) viene aspramente criticato da Gwen (Becky Ann Baker) e Calvin (Bill Irwin), i genitori di Georgia ovvero i suoi suoceri e i nonni della piccola Luna, durante un colloquio in presenza dei rispettivi legali.

Max è visibilmente scosso dal confronto, tanto da mettere in dubbio la sua adeguatezza come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino rischiano di andare perse a causa di un malfunzionamento del frigorifero e Max cerca il sistema di utilizzarle prima che scadano, ricorrendo anche all’aiuto di Todd (Darren Pettie) per convincere gli “indecisi del vaccino”.

La dottoressa Sharpe (Freema Agyeman) fa di tutto per essere vicina a Mina nella scelta del college ma la ragazza non tollera le sue ingerenze. Il dotto Reynolds (Jocko Sims) capisce che la sua storia con la dottoressa Lyn Malvo (Frances Turner) non può avere un futuro.

New Amsterdam stagione 3 episodio 14 “Ricominciare è difficile”

Floyd inizia una relazione con Lyn, con tutti i paletti imposti dalla clandestinità. In ospedale viene chiamato per un’urgenza e assiste il nuovo primario di Chirurgia, che a fine intervento gli offre la posizione di viceprimario.

Ma le sorprese non finiscono qui. Iggy (Tyler Labine), suo marito Martin (Mike Doyle) e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma la realtà chiama e non tutti sono pronti a riprendere la vita pre-pandemia.

Dopo aver lasciato a Helen un messaggio carico di promesse, Max perde la sua fede nuziale e questo lo getta nella disperazione, tanto che quando Helen torna da Londra con un giorno di anticipo, l’accoglienza non è delle migliori.

New Amsterdam 3 programmazione

La terza stagione di New Amsterdam è composta da quattordici episodi in tutto; va in onda, a partire dal 1° giugno, ogni martedì in prima visione assoluta da Canale 5 con tre episodi inediti in prima serata. Martedì 29 giugno si chiude gli ultimi due episodi la terza stagione su Canale 5, ma la serie è già stata riconfermata per una quarta ed una quinta stagione.

New Amsterdam 3 in streaming

In streaming, la terza stagione di New Amsterdam è disponibile per la visione in diretta o in differita su Mediaset Infinity. La piattaforma di video on demand include oltre ai più noti programmi gratuiti delle Reti Mediaset, anche il grande cinema di Infinity+. L’ex Mediaset Play è accessibile browser su pc e scaricabile in formato app per tablet e smartphone.