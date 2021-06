italia-cina,-telefonata-tra-di-maio-e-il-suo-omologo-wang-yi:-“costruiamo-insieme-la-nuova-via-della-seta”

La Cina è disposta a lavorare con l’Italia “per intensificare la comunicazione strategica, consolidare la fiducia reciproca strategica e liberarsi di tutte le distrazioni”. Nel suo colloquio telefonico avuto ieri con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che Pechino è disposta a condurre scambi più stretti ad alto livello, facilitare gli scambi di personale e promuovere la costruzione congiunta di “Belt and Road”, la cosiddetta nuova via della seta, con l’Italia.

Wang, nel resoconto dei media ufficiali cinesi, ha inoltre esortato le due parti a rafforzare la cooperazione in settori come l’innovazione scientifica e tecnologica, l’aerospazio, l’energia pulita, l’economia digitale e i mercati di terze parti e a spingere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per maggiori risultati e per dare insieme slancio alla ripresa economica globale.

Nel colloquio telefonico si è parlato anche dei rapporti tra la Cina e l’Ue. Pechino auspica anche che l’Europa “aderisca all’autonomia strategica, pratichi un vero multilateralismo e promuova la stabilità e lo sviluppo a lungo termine” delle relazioni con la Cina, ha detto ieri Wang Yi nel colloquio con Di Maio. Wang ha detto di sperare anche che l’Italia svolga un ruolo costruttivo in questo senso. “Di fronte a sfide globali senza precedenti tutti i paesi dovrebbero insistere sulla cooperazione invece di incitare alle divisioni, rispettarsi l’un l’altro invece di lanciare attacchi politici e assumersi le dovute responsabilità invece di sottrarsi a loro o spostare le colpe”, ha concluso il ministro cinese.

Nel maggio 2017 fu Paolo Gentiloni a partecipare al primo Belt & Road Forum, unico capo di governo del G7. Intesa che con il governo Conte prese un’accelerazione. “L’Italia vuole essere un partner privilegiato della Cina”, diceva giusto un anno dopo a Shanghai Luigi Di Maio, all’epoca vicepremier e ministro dello Sviluppo economico. “L’Italia è arrivata prima”, rivendicava, mentre il precedente governo aderiva, unico Paese del G7, alla Via della seta di Xi Jinping. Ma il progetto rimase fermo: le esportazioni made in Italy calarono, i contratti firmati dalle nostre aziende lungo la Via della seta si contavano sulle dita di una mano.

Ed è di qualche giorno fa, al G7 in Cornovaglia, una sorta di contro-piano per reagire all’espansionismo di Pechino lungo le Nuove Vie della Seta che mette l’Italia in una posizione scomoda.