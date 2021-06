in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-22-giugno:

Il dossier A misura d’impresa: Il governo draghi è la svolta a destra Bilancio (provvisorio) dei primi 4 mesi di Virginia Della Sala, Carlo Di Foggia, Lorenzo Giarelli e Antonella Mascali

Rifondazione – Rinviata la kermesse Garanzie, ruoli, poteri: le condizioni di Conte a Grillo per i nuovi 5S Il confronto è tracimato in lite, o meglio in stallo. Una palude che se si allargasse potrebbe inghiottire il Movimento. In bilico, per davvero, perché la sospiratissima presentazione del nuovo Statuto e della nuova Carta dei valori, prevista per giovedì in una sala a Roma, è saltata: forse alla prossima settimana, ma chissà. È sospesa […]

L’intervista – Primo Di Nicola “Liti temerarie, il Senato ha più a cuore il cornoletame che la libertà di stampa” “Il ddl fermo dal gennaio del 2020, colpa anche dei mille ostacoli posti dai renzianI”

Dopo la pandemia Partite Iva in rivolta Gli aiuti anti-Covid ancora non arrivano Caos “sostegni bis” – ministero dell’economia e agenzia delle entrate tacciono sulle cause

Tribunale di Milano Strage Pioltello, alla sbarra Rfi e 9 persone. Anche 2 neo-commissari alle Grandi opere Per l’incidente ferroviario del 25 gennaio 2018 sul treno Cremona-Milano dove morirono Giuseppina Pirri, Ida Maddalena Milanesi e Pierangela Tadini, ieri il giudice ha disposto il processo per dieci persone. Tra queste Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25 e […]

Guerre seriali – Tutela o ripicca post Brexit? Serie tv, God save “The Crown” Si scrive “minaccia alla diversità culturale europea”, si legge “chi è causa del suo male, pianga la sua Brexit”. O, per dirla col ministro del Mic Dario Franceschini, “se il Regno Unito non è più in Europa ci sono anche le conseguenze di questa scelta”. Così accade che accanto agli scottanti problemi di transito terrestre […]

L’intervista – Dmitry Gudkov “BIden, sanzioni inefficaci. Contro il regime di Putin” L’oppositore ed ex deputato della Duma, Dmitry Gudkov, risponde al telefono da Kiev, dove è fuggito quando la pressione delle autorità russe, all’alba delle elezioni di settembre, è diventata minacciosa. In attesa che la famiglia lo raggiunga in Ucraina, per rifugiarsi in seguito in Bulgaria dove abitano i suoi parenti, Gudkov parla del kafkiano procedimento […] di Michela A. G. Iaccarino

Roma, Torino e 5Stelle: le grane di Letta fanno svanire l’effetto primarie “Allargare la coalizione”. Il giorno dopo le primarie, le parole d’ordine al Nazareno sono queste. Enrico Letta, in un raro momento di sollievo da quando è diventato segretario, lo va ripetendo in ogni sede. Non è stato un risultato brillante, ma le primarie hanno comunque mostrato una relativa tenuta dell’elettorato (a Roma 45mila votanti, al […]

Municipi – Il voto nella Capitale In “Ztl” vince Bonaccorsi. Male gli altri ex deputati I numeri ufficiali saranno pubblicati in giornata: fino a ieri sera per conoscere le cifre delle primarie romane bisognava andare in pellegrinaggio nella sede del Pd di Testaccio o chiedere un resoconto “ufficioso” a qualche buonanima del partito. Da quel che risulta l’affermazione di Roberto Gualtieri è piuttosto netta in tutto il territorio cittadino, compresi […]

Max Bugani – Veterano dei 5S “Il risultato di Lepore un segnale nazionale” “Dopo due anni di lavoro in questa direzione, a Bologna abbiamo superato il girone di qualificazione”. Il 5Stelle Max Bugani, antico teorico dell’apertura al Pd, festeggia così la vittoria di Lepore. Pd e Movimento si abbracciano per motivi elettorali? È dalle Regionali del 2019 che a me e al gruppo con cui lavoro arrivano aperture […]

Calcio e virus Europei, Draghi vuole scippare la finale a Londra La variante Delta che corre nel Regno Unito, il picco dei contagi in Russia, le folle dei tifosi in Ungheria. Lo spettro del Covid si aggira per gli Europei. E la finale diventa un caso internazionale. Prevista a Londra, messa in dubbio dai contagi tanto da ventilare un possibile spostamento a Budapest, adesso Mario Draghi […]

Patrimoni offshore Evasori a Dubai, l’Italia ha chiesto la lista a Berlino L’Italia ha chiesto alla Germania, attraverso l’Agenzia delle Entrate, i dati dei cittadini italiani contenuti nei file acquistati dal governo di Berlino relativi a persone con patrimoni a Dubai. Come avvenuto in passato per la lista Falciani, che comprendeva i dati di 7mila italiani su 130mila clienti Hsbc, la richiesta sarebbe già stata avanzata dall’Agenzia […]

Dati al parlamento Carceri, il Garante: “Contro il Covid-19 sistema ha tenuto” Detenuti in calo, ma ancora più di quanti potrebbero essercene nelle carceri italiane, 53.608 contro gli oltre 60mila a inizio 2020, ma la capienza è di 47.445. Le carceri, per fortuna, hanno retto al terribile impatto del Covid, a discapito di quanti, ma solo durante il governo precedente, hanno lanciato allarmi ideologici. Sono dati forniti […]

Il pnrr italiano L’Ue approva il Recovery Palla ai governi, poi i soldi L’ufficialità arriverà oggi, con tanto di passerella della presidente Ursula von der Leyen a Roma insieme al premier Mario Draghi agli Studios di Cinecittà. Ma la sostanza è già nota: la Commissione europea ha approvato il Piano di ripresa e resilienza italiano (Pnrr), che da qui al 2026 spenderà, o almeno dovrebbe spendere, i 196 […] di Cdf

Europei di Calcio – Noi, sempre furbi e “campioni” Perché non posso tifare Italia. Meglio il Belgio di De Bruyne Io faccio il tifo contro l’Italia, benché Mancini abbia messo in piedi una bella squadra, che ha un gioco, va costantemente in avanti, abbandonando l’antica abitudine italica, sparagnina ma redditizia, di difesa e contropiede. Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli Europei. Draghi si approprierebbe della vittoria come fecero nel […]

Fuori fase “Enfatite acuta”, malattia grave del telecronista Come si può non gioire per i successi degli Azzurri agli Europei e non sperare che le notti magiche durino il più a lungo possibile? Altra cosa è l’esultanza sfrenata che accompagna le partite della Nazionale – tutte giocate in maniera brillante grazie alle qualità di un gruppo valorizzato da Roberto Mancini – ma contro […]

Iran Nucleare, Raisi come Rouhani: “Non negozio all’infinito” Chi si aspettava un cambio di linea da parte dell’Iran con l’arrivo del nuovo presidente eletto Ebrahim Raisi è rimasto deluso. “Tornate immediatamente all’accordo sul nucleare”, è stato infatti il messaggio che ha lanciato ieri agli Usa nella sua prima conferenza stampa. “Continueremo a negoziare per la revoca di tutte le sanzioni e sosterremo ogni […]

Francia Regionali, Manu umiliato inutile la lezione dei Gilet La “Rem” affonda – Il partito del presidente lontano da Parigi non ha presa: era il rimprovero fatto dal movimento di protesta. Male anche “RN” di Le Pen di Luana De Micco

Il Caso Netanyahu trita l’archivio del potere Israele – Passaggio di consegne “ridotto” per Bennett, mentre Hamas si scalda di nuovo

Europei “Forza Italia”: agli ottavi gli Azzurri trovano l’Austria Archiviata la polemica sulla “libertà di inginocchiarsi”, la squadra di Mancini si prepara alla partita di sabato: occhio a non “ubriacarsi” dei successi